Oyunculuğu bırakmıştı! Aliye'nin küçük Arda'sı Ayberk Koçar son haliyle şaşırttı! Bakın hangi mesleği seçti

Ünlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici sahneleriyle üç sezon ekranlara gelen 2004 yapımı Aliye dizisinde Ayberk Koçar da rol alıyordu. Dizide Aliye'nin iki çocuğundan biri olan 'Arda' karakterini canlandıran Ayberk Koçar büyüdü ve şimdilerde genç bir delikanlı oldu.

2004-2006 yılları arasında ATV'de yayınlanan Aliye dizisinin oyuncu kadrosunda Sanem Çelik, Nejat İşler, Halit Ergenç, Ayla Algan, İlhan Şeşen ve Ayten Uncuoğlu gibi başarılı isimler yer alıyordu.

Aliye dizisindeki oyuncuların yıllar içerisindeki değişimleri merak ediliyor. Dizide çocuk oyuncu olan Ayberk Koçar'ın son hali görenleri şaşırttı.

Dizide Sinan ve Aliye çiftinin oğlu Arda'yı canlandıran Ayberk Koçar daha sonra Pulsa dizisinde Çağlar karakterini canlandırmıştı.

Şimdilerde 23 yaşında olan ve Ayberk Koçar'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Oyunculuğ bırakan Ayberk Koçar özel bir üniversitede İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. Şu sıralar aktif meslek hayatına atılan Koçar aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversite'sinde Denizcilik Çalışmaları üzerine yüksek lisans yapmaktadır.

Instagram hesabını da çok aktif kullanmayan Koçar, nadiren de olsa fotoğraflarını paylaşıyor.

Oyuncunun paylaşımlarına hayranlarından, "Bu nasıl değişim. İnanamıyorum!", "Arda sana noolmuş", "Şimdi bu delikanlı bizim minik Arda mı?", "Bu çocugun çok güzel bi geleceği olabilirdi napıyo acaba şu an", "Aliyedeki küçük arda ne güzel yüzlü büyümüş" şeklinde yorumlar geliyor.





