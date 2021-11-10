Oyunlarda da hayat durdu! Türkiye Espor Federasyonu'nun 10 Kasım videosu binlerce beğeni aldı

Bugün Türkiye'nin pek çok noktasındaki anma törenleri ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Saatler tam da 09.05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de hayat durdu. Ayrıca Atatürk'ü anmak için sosyal medyada pek çok paylaşım yapıldı. Bu paylaşımlardan biri, Türkiye Espor Federasyonu'ndan (TESFED) geldi.

TÜRKİYE ESPOR FEDERASYONU'NDAN TAKDİR TOPLAYAN 10 KASIM PAYLAŞIMI

Türkiye Espor Federasyonu, 10 Kasım için özel bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda "Saat dokuzu beş geçe dünyalar durdu. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saat dokuzu beş geçe dünyalar durdu.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.#10Kasım pic.twitter.com/weMFw2ZMaw — Türkiye Espor Federasyonu (@tesfed) November 9, 2021

Söz konusu videoda popüler oyunlardan alınan kesitlerle Atatürk anıldı. Bu oyunların arasında GTA V, PUBG, Assassin's Creed ve Rocket League ve daha birçok oyun bulundu.

Oyunlardan alınan kesitlerde, Atatürk için oyunlarda da hayatın durduğu görüldü. Hatta GTA V'te arabalarından çıkıp saygı duruşunda bulunanların yer aldığı bir kesit de söz konusu videoda yer aldı. Videonun sonunda ise izleyenleri Atatürk’ün Minecraft’ta yapılan portre fotoğrafı karşıladı.

Biz de Ata'mızı saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

