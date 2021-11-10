Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. eSpor
  4. Oyunlarda da hayat durdu! Türkiye Espor Federasyonu'nun 10 Kasım videosu binlerce beğeni aldı

Oyunlarda da hayat durdu! Türkiye Espor Federasyonu'nun 10 Kasım videosu binlerce beğeni aldı

10.11.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 83. ölüm yıldönümünde anmak için içinde PUBG, GTA ve Assassin’s Creed gibi farklı oyunlardan kesitlerin yer aldığı bir video hazırladı. Hazırlanan video, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Bugün Türkiye'nin pek çok noktasındaki anma törenleri ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Saatler tam da 09.05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de hayat durdu. Ayrıca Atatürk'ü anmak için sosyal medyada pek çok paylaşım yapıldı. Bu paylaşımlardan biri, Türkiye Espor Federasyonu'ndan (TESFED) geldi.

Ulu Önder Atatürk'ü unutmadı! Google'dan ana sayfasına siyah kurdeleUlu Önder Atatürk'ü unutmadı! Google'dan ana sayfasına siyah kurdele

TÜRKİYE ESPOR FEDERASYONU'NDAN TAKDİR TOPLAYAN 10 KASIM PAYLAŞIMI

Türkiye Espor Federasyonu, 10 Kasım için özel bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda "Saat dokuzu beş geçe dünyalar durdu. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu videoda popüler oyunlardan alınan kesitlerle Atatürk anıldı. Bu oyunların arasında GTA V, PUBG, Assassin's Creed ve Rocket League ve daha birçok oyun bulundu.

09.05'te deprem meydana geldi! 1938 rakamı sosyal medyada olay oldu09.05'te deprem meydana geldi! 1938 rakamı sosyal medyada olay oldu

Oyunlardan alınan kesitlerde, Atatürk için oyunlarda da hayatın durduğu görüldü. Hatta GTA V'te arabalarından çıkıp saygı duruşunda bulunanların yer aldığı bir kesit de söz konusu videoda yer aldı. Videonun sonunda ise izleyenleri Atatürk’ün Minecraft’ta yapılan portre fotoğrafı karşıladı.

Biz de Ata'mızı saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mars’tan geldiğini söyledi! Ölümsüz olduğunu iddia eden Boriska Kipriyanovich, bilim insanlarını şaşırtıyorMars’tan geldiğini söyledi! Ölümsüz olduğunu iddia eden Boriska Kipriyanovich, bilim insanlarını şaşırtıyor
PARTNER Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek" Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek"
Çeyrek finaller tamamlandı! İşte yarı finale yükselen ekiplerÇeyrek finaller tamamlandı! İşte yarı finale yükselen ekipler
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mustafa Kemal Atatürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Mars’tan geldiğini iddia etti! Ölümsüz olduğunu söyledi

Mars’tan geldiğini iddia etti! Ölümsüz olduğunu söyledi

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Görenler tanıyamadı! Eski hali şaşkınlık yarattı

Görenler tanıyamadı! Eski hali şaşkınlık yarattı

Aldatıldığını hastalığıyla öğrendi! Öyle bir intikam aldı ki...

Aldatıldığını hastalığıyla öğrendi! Öyle bir intikam aldı ki...

İlginizi Çekebilir

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.