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  4. 09.05'te deprem meydana geldi! 1938 rakamı sosyal medyada olay oldu

09.05'te deprem meydana geldi! 1938 rakamı sosyal medyada olay oldu

10.11.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümünde saat 09.05'te Antalya'da meydana gelen deprem gündem oldu. Depremin koordinatlarındaki "1938" rakamı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

09.05'te deprem meydana geldi! 1938 rakamı sosyal medyada olay oldu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümünde ulu önderin vefat ettiği dakikada ilginç bir tesadüf yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan son depremler listesinde saat 09.05’te meydana gelen 1.8’lik sarsıntı dikkat çekti.

Antalya’da Finike açıklarında meydana gelen depremin boylam değeri, “30.1938” olarak tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu tesadüf 10 Kasım sabahı sosyal medyanın en çok konuşulan gelişmeleri arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem antalya Mustafa Kemal Atatürk
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