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Ulu Önder Atatürk'ü unutmadı! Google'dan ana sayfasına siyah kurdele

10.11.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arama motoru devi Google, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı. Google, Atatürk'ün ebediyete yolculuğunun 83'üncü yıl dönümü için ana sayfasına siyah kurdele ekledi.

Ulu Önder Atatürk'ü unutmadı! Google'dan ana sayfasına siyah kurdele

Bugün 10 Kasım... Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete yolculuğunun 83'üncü yıl dönümü...

Bugün Türkiye'nin pek çok noktasındaki anma törenleri ile Ulu Önder Atatürk anılıyor.

GOOGLE'DAN ULU ÖNDER ATATÜRK İÇİN SİYAH KURDELE

Arama motoru devi Google da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete yolculuğunu unutmadı.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı! Bitmeyen saygı ve özlemle...Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı! Bitmeyen saygı ve özlemle...

Hazırladığı doodle'larla tanınan Google, arama motoru ana sayfasına siyah bir kurdele ekledi.

Google siyah kurdele

10 Kasım matemi tarihe, gazete manşetleri ile geçti: İnsanlık büyük evladını kaybetti!10 Kasım matemi tarihe, gazete manşetleri ile geçti: İnsanlık büyük evladını kaybetti!

Kullanıcılar, imleci Google ana sayfasındaki arama çubuğunun altındaki "siyah kurdele"nin üzerine getirdiğinde ise "Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz" yazısını çıkıyor.

Biz de Ata'mızı saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

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Google Mustafa Kemal Atatürk
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