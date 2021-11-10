Ulu Önder Atatürk'ü unutmadı! Google'dan ana sayfasına siyah kurdele

Bugün 10 Kasım... Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete yolculuğunun 83'üncü yıl dönümü...

Bugün Türkiye'nin pek çok noktasındaki anma törenleri ile Ulu Önder Atatürk anılıyor.

GOOGLE'DAN ULU ÖNDER ATATÜRK İÇİN SİYAH KURDELE

Arama motoru devi Google da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete yolculuğunu unutmadı.

Hazırladığı doodle'larla tanınan Google, arama motoru ana sayfasına siyah bir kurdele ekledi.

Kullanıcılar, imleci Google ana sayfasındaki arama çubuğunun altındaki "siyah kurdele"nin üzerine getirdiğinde ise "Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz" yazısını çıkıyor.

Biz de Ata'mızı saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

