Öz güven nasıl yazılır? Öz güven ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İki farklı sözcükten oluşan birleşik kelimelerin yazılışları kafa karıştırıcı olabiliyor. Bazı birleşik sözcükler ayrı yazılırken bazıları ise bitişik şekilde yazılır. Bu durum ile alakalı kurallar Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanmıştır. İki sözcükten oluşan öz güven bazı yerlerde bitişik yazılırken bazı yerlerde ayrı olarak yazılır. Pek çok yerde öz güven ya da özgüven olarak karşılaşılan kelimede yanlış yapmak oldukça mümkündür. Bu sözcüğün doğru yazımını bilmek yazım yanlışı yapmadan yazı yazmak için gereklidir.

Öz Güven Nasıl Yazılır?

Dilimizde iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşan pek çok sözcük vardır. Bu sözcüklerden biri de öz güvendir. Öz güven yazımı bazı kaynaklarda bitişik olarak görülse de bu yazım yanlıştır. Sanılanın aksine bitişik değil ayrı olarak yazılmalıdır. Öz güven tdk kaynağında da ayrı şekilde yazıldığı görülür. Sözcüğün doğru kullanımı iki kelimenin ayrı ayrı yazılması ile meydana gelen öz güven şeklidir. Öz güven bitişik mi yazılır yoksa öz güven ayrı mı yazılır sorusunun cevabı ise öz ve güven kelimelerinin bir araya geldiğinde kelimelerin herhangi birinde anlam kaybı olmayacağı için ayrı yazılışının doğru olduğudur.

Öz Güven Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ve Türkçe imla kurallarında öz güven sözcüğünün doğru yazımının ayrı şekilde olduğu belirtilmiştir. Özgüven şeklindeki kullanımda imla hatası vardır. Akıcı ve yazım yanlışı olmadan paragraf oluşturmak için cümle içinde geçen öz güven sözcüğü ayrı olarak kullanılmalıdır. Öz güvenin doğru ve yanlış yazımına örnek cümleler ile bakılabilir;