EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Öz güven nasıl yazılır? Öz güven ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Öz güven nasıl yazılır? Öz güven ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

31.01.2023 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişinin kendine olan güveni ve sevgisini ifade eden öz güven kelimesi günlük yaşamda da sık rastlanılan sözcüklerden biridir. Yazımı karıştırılarak yanlışlıklara sebep olan kelimelerden biri de bu kelimedir. Türkçe yazılması ve okunması oldukça kolay bir dil olmasına rağmen bazı kelimeler yaygın olarak yanlış yazılıyor. Bu kelimelerin doğru yazılışını bilmek yazım yanlışı olmadan cümle kurmak için gereklidir.

Öz güven nasıl yazılır? Öz güven ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İki farklı sözcükten oluşan birleşik kelimelerin yazılışları kafa karıştırıcı olabiliyor. Bazı birleşik sözcükler ayrı yazılırken bazıları ise bitişik şekilde yazılır. Bu durum ile alakalı kurallar Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanmıştır. İki sözcükten oluşan öz güven bazı yerlerde bitişik yazılırken bazı yerlerde ayrı olarak yazılır. Pek çok yerde öz güven ya da özgüven olarak karşılaşılan kelimede yanlış yapmak oldukça mümkündür. Bu sözcüğün doğru yazımını bilmek yazım yanlışı yapmadan yazı yazmak için gereklidir.

Öz Güven Nasıl Yazılır?

Dilimizde iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşan pek çok sözcük vardır. Bu sözcüklerden biri de öz güvendir. Öz güven yazımı bazı kaynaklarda bitişik olarak görülse de bu yazım yanlıştır. Sanılanın aksine bitişik değil ayrı olarak yazılmalıdır. Öz güven tdk kaynağında da ayrı şekilde yazıldığı görülür. Sözcüğün doğru kullanımı iki kelimenin ayrı ayrı yazılması ile meydana gelen öz güven şeklidir. Öz güven bitişik mi yazılır yoksa öz güven ayrı mı yazılır sorusunun cevabı ise öz ve güven kelimelerinin bir araya geldiğinde kelimelerin herhangi birinde anlam kaybı olmayacağı için ayrı yazılışının doğru olduğudur.

Öz Güven Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ve Türkçe imla kurallarında öz güven sözcüğünün doğru yazımının ayrı şekilde olduğu belirtilmiştir. Özgüven şeklindeki kullanımda imla hatası vardır. Akıcı ve yazım yanlışı olmadan paragraf oluşturmak için cümle içinde geçen öz güven sözcüğü ayrı olarak kullanılmalıdır. Öz güvenin doğru ve yanlış yazımına örnek cümleler ile bakılabilir;

  • Üst üste yaptığı hatalar onun öz güvenini büyük oranda düşürdü. (Bu cümle doğru kullanıma örnek verilebilir.)
  • Çocukların özgüveninin temeli doğduğu ve büyüdüğü evde oluşur. (Bitişik şekilde kullanılan özgüven sözcüğü yanlış kullanıma örnek olarak gösterilebilir.)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
AÖF final sınavı sonuç sorgulama ekranıAÖF final sınavı sonuç sorgulama ekranı
Anahtar Kelimeler:
yazım yanlışları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.