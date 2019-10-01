Öz kızından 6 çocuğu olan sapık 36 tecavüzle yargılanıyor!

Sapık adamın çocuklarından birine sistematik olarak tecavüz ederken diğer iki çocuğuna da cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü.

Öte yandan adamın sapıklıkları bununla da sınırlı kalmadı. Sapık öz kızından olan çocuklara da tecavüz etmeye başladı.

Davaya konu olan dosyaya göre adam, çocuk ve torunlarının beynini yıkayarak onlara gerçek olmayan bir dünya yarattı.

Kendinin mistik güçleri olduğuna inandıran sapık mahkemedeki iddiaları reddetti. Adamın davasının 3 hafta sürmesi bekleniyor.

Savcı, sapık adamın kızlarını manipüle ederek seksüel anlamda her istediklerini kıza yaptırdığını ve büyücülük iddiasıyla kızları korkuttuğunu söyledi.

Öte yandan adamın çocuk ve torunlarına sadece kendisi tecavüz etmediğini aynı zamanda başkalarına pazarladığı aktarıldı.

Savcı öte yandan DNA testi sonuçlarına göre adamın öz kızından 6 çocuğu olduğunu ve kızının ilk hamile kaldığında 16 yaşında olduğunu söyledi.

