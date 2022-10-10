Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Öz kızını öldürdüğünü fark edince dehşete düştü! Defalarca yapma demişti

Öz kızını öldürdüğünü fark edince dehşete düştü! Defalarca yapma demişti

10.10.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'ın That Thong bölgesinde yaşanan korkunç bir kaza yürek burktu. Genç bir baba, toprak yığınlarını taşımak için traktörü kullanırken iki yaşındaki kızı traktörün arkasında olduğunu fark etmeyince iki yaşındaki kızının üzerinden geçti ve ölümüne sebep oldu.

Öz kızını öldürdüğünü fark edince dehşete düştü! Defalarca yapma demişti

Bu hafta başlarında yaşanan korkunç kazada 27 yaşındaki baba, küçük kızının orada olduğunu fark etmeyip onu traktörüyle ezince, iki yaşındaki kızı korkunç şekilde yaralandı. Hemen ardından kaza ihbarı alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine gittiklerinde ne yazık ki çok geçti ve küçük kız çoktan ölmüştü. Onu hayata döndürmek için gösterilen hiçbir çaba sonuç vermedi. Küçük kızın kazanın yarattığı baskı nedeniyle kafasından birkaç kez yaralandığı açıklandı.

Evlerine yeni taşınan aile tadilat yaptırmak istedi! Mutfak döşemelerinin altından çil çil altın çıktıEvlerine yeni taşınan aile tadilat yaptırmak istedi! Mutfak döşemelerinin altından çil çil altın çıktı

UYARMIŞTI

iStock-650326960

Tayland'ın Doğu eyaletinin Bowin ilçesindeki Chon Buri polisi, olay yerine intikal ettiklerinde yas tutan baba polise, olayın tamamen bir kaza olduğunu söyledi ve kızına sık sık yaptığı uyarılardan ve çalışır durumdayken tarım ekipmanlarının, özellikle de traktörün etrafında oynamasını engelleme girişimlerinden bahsetti.

Sosyal medya bu baba ve kızını konuşuyor! Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde kızıyla sözleşme imzaladıSosyal medya bu baba ve kızını konuşuyor! Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde kızıyla sözleşme imzaladı

CİNAYET ŞÜPHESİ YOK

Baba, kazayla ilgili şüpheli bir şey olmadığından emin olmak için daha fazla sorgulanmak üzere Bowin Bölge Karakolu'na götürüldü. Polisler, herhangi bir cinayetten şüphelenmediklerini aktardı. İki yaşındaki kızının ezilmiş cesedi ise, tam otopsi yapılmak üzere yakındaki bir hastaneye nakledildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece bir göğsü büyüyor! Doktorlar bile şaşırdıSadece bir göğsü büyüyor! Doktorlar bile şaşırdı
Yaz sezonunu bir türlü bitiremedi! Islak bikinili paylaşımı olay olduYaz sezonunu bir türlü bitiremedi! Islak bikinili paylaşımı olay oldu
Bir anda şortunu indirdi! İç çamaşırı canlı yayında görününce...Bir anda şortunu indirdi! İç çamaşırı canlı yayında görününce...
Anahtar Kelimeler:
Tayland kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişkiye girerken canlı yayın açtı! Torunu görünce...

Cinsel ilişkiye girerken canlı yayın açtı! Torunu görünce...

Tadilat yaptırmak istediler! Döşemenin altından servet çıktı

Tadilat yaptırmak istediler! Döşemenin altından servet çıktı

İtfaiye aracından böyle indi! Topuklularıyla, yarı çıplak...

İtfaiye aracından böyle indi! Topuklularıyla, yarı çıplak...

Ölüp yeniden dirildi! Sözleri şoke etti...

Ölüp yeniden dirildi! Sözleri şoke etti...

İlginizi Çekebilir

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.