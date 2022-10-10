Öz kızını öldürdüğünü fark edince dehşete düştü! Defalarca yapma demişti

Bu hafta başlarında yaşanan korkunç kazada 27 yaşındaki baba, küçük kızının orada olduğunu fark etmeyip onu traktörüyle ezince, iki yaşındaki kızı korkunç şekilde yaralandı. Hemen ardından kaza ihbarı alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine gittiklerinde ne yazık ki çok geçti ve küçük kız çoktan ölmüştü. Onu hayata döndürmek için gösterilen hiçbir çaba sonuç vermedi. Küçük kızın kazanın yarattığı baskı nedeniyle kafasından birkaç kez yaralandığı açıklandı.

UYARMIŞTI

Tayland'ın Doğu eyaletinin Bowin ilçesindeki Chon Buri polisi, olay yerine intikal ettiklerinde yas tutan baba polise, olayın tamamen bir kaza olduğunu söyledi ve kızına sık sık yaptığı uyarılardan ve çalışır durumdayken tarım ekipmanlarının, özellikle de traktörün etrafında oynamasını engelleme girişimlerinden bahsetti.

CİNAYET ŞÜPHESİ YOK

Baba, kazayla ilgili şüpheli bir şey olmadığından emin olmak için daha fazla sorgulanmak üzere Bowin Bölge Karakolu'na götürüldü. Polisler, herhangi bir cinayetten şüphelenmediklerini aktardı. İki yaşındaki kızının ezilmiş cesedi ise, tam otopsi yapılmak üzere yakındaki bir hastaneye nakledildi.



