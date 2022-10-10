Sosyal medya bu baba ve kızını konuşuyor! Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde kızıyla sözleşme imzaladı

Baba Manel Moreira küçük kızıyla bir masanın başına oturarak Şampiyonlar ligi müziği eşliğinde, 2041 yılına kadar erkek arkadaşı olmayacağına dair sözleşme imzalattı. Baba ve küçük kızının eğlenceli anları sosyal medyada 13.9 milyon izlenmeye ulaştı. Baba gönderisine, “Sözleşme imzalandı, işte başlıyoruz onaylandı” notunu ekledi.

GÖRENLERİ GÜLÜMSETTİ

Sosyal medyada kızıyla kamera karşısına geçen baba Moreira, ilk olarak “2041 yılına kadar erkek arkadaş yok” notu yazılı olan bir tişörtü gösterdi. Sonrasında ise güneş gözlüklerini takan kızının eline kalem vererek boş bir kağıda imza atmasını istedi. Son olarak kameralara poz veren baba ve kızının sevimli halleri sosyal medyanın yoğun ilgisini çekti.



