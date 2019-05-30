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Öz kızlarını ilişkiye girmeye zorlayan baba kan dondurdu

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 30.05.2019 09:57 | Son Güncelleme

ABD'nin Las Vegas kentinde yaşayan 52 yaşındaki Christopher Sena'nın çocuklarını cinsel ilişkiye zorladığı suçlamasıyla 2014 hapse atılması dünyada yankı uyandırmıştı. Ortaya çıkan detayların duyanların kanını dondurduğu olayın ardından mahkemeye çıkarılan Christopher Sena'nın cezası belli oldu. İşte duyanları hayrete düşüren olayın detayları...

Öz kızlarını ilişkiye girmeye zorlayan baba kan dondurdu

İddialara göre Christopher Sena, çocuklarını kendisi, anneleri, üvey anneleri ve köpeğiyle cinsel ilişkiye girmeye zorluyordu.

Dailymail'de yer alan habere göre 52 yaşındaki sapık baba, 12 yıl boyunca süren cinsel istismara ait iğrenç anları kayıt altına alıyor ve saklıyordu.

2014 yılından bu yana tutuklu bulunan Christopher Sena'nın 2019 yılının ilk dönemlerinde suçlu olduğu kanıtlandı ve sapık baba dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma sırasında jüriye, sapık babanın kayda aldığı görüntüler izletildi.

Las Vegas Review'de yer alan habere göre Christopher Sena 54 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

53 yaşındaki ve 48 yaşındaki eski eşleri Deborah Sena ve Terria Sena da cinsel istismarda Christopher Sena'ya yardımcı oldukları gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum edildi.

Duruşmanın hakimi William Kephart, Christopher Sena'nın suçunu 'son derece bencilce' ve 'aşırı sapkın' olarak niteledi.

Duruşmanın savcısı James Seetin, "Yaşanan bu olayda çocukların ya da başkalarının ruhsal durumu hiçe sayıldı. Christopher Sena'nın istediği de buydu ve hak ettiği de bu" yorumunda bulundu.

"Onun için korkunç tutkuları adına yalnızca bir objeydim çünkü babamın yaptıklarını anlatacağım kimse yoktu." diyen kurban, "Babam olmasaydı hayat çok daha güzel olurdu" dedi.

Christopher Sena 2014 yılında SWAT ekibi tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abd hapis PEDOFİLİ cinsel istismar

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