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  4. Bursa'da dehşet! Öz oğlunu öldürdü, pompalı tüfek tutukluk yapınca babasını vuramadı

Bursa'da dehşet! Öz oğlunu öldürdü, pompalı tüfek tutukluk yapınca babasını vuramadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 13:30 | Son Güncelleme

Bursa'da salça kazanı yüzünden baba oğul arasındaki tartışma korkunç şekilde sona erdi. 30 yaşındaki taksici Nuri Yavuz, 'neden salça kazanını aldın' diye soran babası Sami Yavuz'a balta ile saldırınca babası tarafından tüfekle göğsünden vurularak öldürüldü. Torunundan yana tartışmaya katılan dede ise öz oğlu tarafından vurulmak istendi ancak tüfek tutukluk yapınca son anda kurtuldu.

Bursa'da dehşet! Öz oğlunu öldürdü, pompalı tüfek tutukluk yapınca babasını vuramadı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi 4. Aslı Sokak’ta sabah saatlerinde aile apartmanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda oturan aile içinde baba ile oğul arasında salça kazanının alınması yüzünden tartışma çıktı. Daha önceden de kayınvalidesinin eve gidip gelmesi yüzünden babasıyla kavgalı olan taksici Nuri Yavuz (30) İsabey Kent Meydanı hattında minibüsü olan babası Sami Yavuz (54) ile kavgaya başladı. Olaya dede de katıldı.

İddiaya göre, Nuri Yavuz babasının başına balta ile vurup darp etmeye başladı. Kanlar içinde kalan Sami Yavuz, sokağa taşan tartışmada tüfekle oğlunun göğsüne ve ayağına ateş ederek ağır yaraladı. 112 ambulansıyla Gürsu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuk babası genç adam kurtarılamadı.

Kendisi de yaralı olan zanlı baba Sami Yavuz, suç aletini de yanına alıp mavi renkli kapalı kasa bir kamyonet ile olay yerinden kaçtı. İsabey Mahallesi Anafartalar Sokak’ta polis ve 112’den yardım isteyen yaralı baba polis nezaretinde Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gürsu Devlet Hastanesi acil servisi önünde eşinden haber bekleyen Gizem Yavuz uzun süre çocuklarıyla beraber gözyaşlarına boğuldu. Aile içindeki tartışmadan yengelerini sorumlu tutan Nuri Yavuz’un kardeşleri ise ona saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri araya girerek öfkeli aile fertlerini sakinleştirdi.

Öte yandan tartışma sırasında katil zanlısı Sami Yavuz’un oğlunun yanı sıra babasına da ateş etmeye çalıştığı, tüfeğinin tutukluk yaptığı öğrenildi. Saldırıdan yara almadan kurtulan dede de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(DHA)

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