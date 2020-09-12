Bursa'da dehşet! Öz oğlunu öldürdü, pompalı tüfek tutukluk yapınca babasını vuramadı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi 4. Aslı Sokak’ta sabah saatlerinde aile apartmanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda oturan aile içinde baba ile oğul arasında salça kazanının alınması yüzünden tartışma çıktı. Daha önceden de kayınvalidesinin eve gidip gelmesi yüzünden babasıyla kavgalı olan taksici Nuri Yavuz (30) İsabey Kent Meydanı hattında minibüsü olan babası Sami Yavuz (54) ile kavgaya başladı. Olaya dede de katıldı.

İddiaya göre, Nuri Yavuz babasının başına balta ile vurup darp etmeye başladı. Kanlar içinde kalan Sami Yavuz, sokağa taşan tartışmada tüfekle oğlunun göğsüne ve ayağına ateş ederek ağır yaraladı. 112 ambulansıyla Gürsu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuk babası genç adam kurtarılamadı.

Kendisi de yaralı olan zanlı baba Sami Yavuz, suç aletini de yanına alıp mavi renkli kapalı kasa bir kamyonet ile olay yerinden kaçtı. İsabey Mahallesi Anafartalar Sokak’ta polis ve 112’den yardım isteyen yaralı baba polis nezaretinde Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.