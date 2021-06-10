Ozan Açıktan imzalı ‘Geçen Yaz’ filminin ilk fragmanı yayınlandı

Annemin Yarası ve Aile Arasında filmlerinin yönetmen koltuğundaki Ozan Açıktan, Netflix’te yayınlanan Atiye dizisiyle büyük ses getirmeyi başardı. Son olarak ise Netflix’te yayınlanan ve başrollerinde Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger yer veren Yarına Tek Bilet filmini buluşturarak izleyicisinden tam not aldı.

Eylül ayında filmin yapım şirketi OGM Pictures tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında ‘Geçen Yaz’ filmi duyurulmuştu. Yapılan paylaşımda Summer ’96 adıyla anılan projenin 1996 yazının anlatacağı, yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan’ın oturduğu, senaryosunu ise Sami Berat Marçalı’nın kaleme alacağı bilgileri verilmişti. Şimdi ise Geçen Yaz filminden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda yer alan detaya göre filmin oyuncu kadrosunda Ece Çeşmiooğlu ve Fatih Şahin'in yanı sıra Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora Süreyya Güzel ve Kubilay Tunçer yer alıyor.

GEÇEN YAZ FİLMİ KONUSU

Film, 1996 yılına götüren film, yazlıkta geçen romantik bir hikayeyi anlatacak. 16 yaşında bir genç olan Deniz için bu yaz diğerlerine göre bambaşkadır. Her yıl ailesinin yazlığına giden Deniz, burada gönlünü Aslı adında genç bir kıza kaptırır. Aslı ile yakınlaşmaya çalışan Deniz, bu sırada yakışıklı bir genç olan Burak'ın da Aslı'dan hoşlandığını fark eder.



