Ozan Dağgez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu Evren kimdir? İşte oynadığı diziler…

Çemberimde Gül Oya, Afilli Aşk, Kızlar Yurdu gibi projelerde yer alan Ozan Dağgez, ilk oyunculuk deneyimini ise dönemine damga vuran Hayat Bilgisi'nde yapmıştır. 38 yaşındaki oyuncu verdiği uzun bir aranın ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Baht Oyunu' ile hayranlarının karşısına çıkacak. Ünlü oyuncu merakla beklenen dizide renkli bir karakter olan Evren'e hayat verecek. Peki Ozan Dağgez kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar...

BAHT OYUNU EVREN GÜN KİMDİR?

Renkli bir karakter olan Evren, Bora’nın şirketinin meşhur astroloğudur. Dedikodu yapmayı çok sever ama son derece akıllıdır. Kimseye fark ettirmeden sekreter Pırıl’a karşı duygular beslemektedir. Bora’yı elde etmesi için de Tuğçe’ye yardım etmektedir. Aynı zamanda Belma’nın da şirketteki bir numaralı müttefikidir.

OZAN DAĞGEZ KİMDİR?

Ozan Dağgez, 16 Ekim 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimini tamamladı. Daha sonra ise Amerika'da Castro Valley School ve Müjdat Gezen Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Dağgez, 2003 yılında Hayat Bilgisi dizisiyle oyunculuğa ilk adımını attı.