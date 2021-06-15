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Ozan Dağgez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu Evren kimdir? İşte oynadığı diziler…

15.06.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkamaya hazırlanan 'Baht Oyunu' dizisinin oyuncu kadrosu şimdiden merak edilmeye başlandı. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin fragmanları izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Peki Baht Oyunu Evren kimdir? İşte oynadığı diziler…

Ozan Dağgez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu Evren kimdir? İşte oynadığı diziler…

Çemberimde Gül Oya, Afilli Aşk, Kızlar Yurdu gibi projelerde yer alan Ozan Dağgez, ilk oyunculuk deneyimini ise dönemine damga vuran Hayat Bilgisi'nde yapmıştır. 38 yaşındaki oyuncu verdiği uzun bir aranın ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Baht Oyunu' ile hayranlarının karşısına çıkacak. Ünlü oyuncu merakla beklenen dizide renkli bir karakter olan Evren'e hayat verecek. Peki Ozan Dağgez kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar...

BAHT OYUNU EVREN GÜN KİMDİR?

Renkli bir karakter olan Evren, Bora’nın şirketinin meşhur astroloğudur. Dedikodu yapmayı çok sever ama son derece akıllıdır. Kimseye fark ettirmeden sekreter Pırıl’a karşı duygular beslemektedir. Bora’yı elde etmesi için de Tuğçe’ye yardım etmektedir. Aynı zamanda Belma’nın da şirketteki bir numaralı müttefikidir.

Ozan Dağgez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu Evren kimdir? İşte oynadığı diziler…

OZAN DAĞGEZ KİMDİR?

Ozan Dağgez, 16 Ekim 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimini tamamladı. Daha sonra ise Amerika'da Castro Valley School ve Müjdat Gezen Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Dağgez, 2003 yılında Hayat Bilgisi dizisiyle oyunculuğa ilk adımını attı.

Aşk Yeniden, Sana Mecburum, Sağır Oda, Kızlar Yurdu ve Halka gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Baht Oyunu' dizisinde Evren karakterine hayat vermektedir.
Ozan Dağgez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu Evren kimdir? İşte oynadığı diziler…

OZAN DAĞGEZ'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2019 – Afili Aşk
2018 – Halka
2016 – Yola Geldik
2012-2015 – Alın Yazım
2011-2013 –Süleyman Çelebi
2009 – Kapadokya Düşleri
2008 - Talih Kuşu
2007 – Sana Mecburum
2007 – Aşk Yeniden
2006 – Sağır Oda
2006 – Kızlar Yurdu
2005 – Şifre
2005 – Pamuk Prenses 2
2004 – Çemberimde Gül Oya
2004 – Synthetic
2004 – Düşman Kızı
2003 – Parmak İzi
2003 – Hayat Bilgisi
Ozan Dağgez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Baht Oyunu Evren kimdir? İşte oynadığı diziler…

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Kanal D Baht Oyunu dizisi
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