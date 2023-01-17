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Ozan Doğulu'dan boy farkı açıklaması!

17.01.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyen Ozan Doğulu, geçen günlerde katıldıkları bir davette sevgilisi Hera Aslan ile boy farklarının çok konuşulması hakkında "Aşık olmanın boy ile alakası var mı? Boyum minyon tipli biri gibi. Ben uzun boylu birini buldum" dedi.

Ozan Doğulu'dan boy farkı açıklaması!

51 yaşına basan Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan, doğum günlerini birleştirip seksenler konseptinde parti düzenledi. Yeniköy’de gerçekleştirilen partiye katılanlar seksenli yılların kıyafetleri ve imajlarıyla katıldı.

Doğum günü partisinde Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti başta olmak üzere Cem Belevi, Fatih Ürek, Burak Kut, Ayşe Özyılmazel, Önder Öztarhan, Ümit Davala ve eşi Başak Davala gibi isimler yer aldı.

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"BEN O DÖNEMLERDE DE BÖYLEYDİM"

Parti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğulu ile Aslan, "Ben bu sene doğum günümü kutlamayacaktım. Hera'nın doğum günü ile aramızda 3 hafta gibi bir ara vardı. Hatta benim küçük kızımın da doğum günü 2 gün önceydi. Yoğunluktan dolayı Hera’nın doğum gününü kutlayamamıştık, hepsini bir arada kutlamak istedik. Hera, böyle güzel bir sürpriz yaptı. 80’ler konseptli. Ailemizle beraber kutlayacağız. Ben o dönemlerde de zaten böyleydim, böyle giyiniyordum. Göz makyajım hariç... Yaşımı söylemek istemiyorum ama bu yaşa kadar geldiğim için de şükrediyorum. Sözü de Atina’ya (Hera) bırakıyorum" dedi.
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Hera Aslan, gazetecilere, "Güzel bir parti bizi bekliyor. Konseptimiz;' 80’ler... Herkes ona göre giyindi" şeklinde konuştu.

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"AŞIK OLMANIN BOY İLE ALAKASI VAR MI"

Ayrıca Doğulu, geçen günlerde katıldıkları bir davette sevgilisiyle boy farklarının çok konuşulması hakkında, "Âşık olmanın boy ile alakası var mı? Boyum minyon tipli biri gibi. Ben uzun boylu birini buldum" ifadelerini kullandı.


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Ozan Doğulu sevgilisi hera aslan

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