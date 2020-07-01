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Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etti iddiası gündeme bomba gibi düştü! Deniz Bulutsuz kimdir? Ozan Güven kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 14:15 | Son Güncelleme

Sosyal medyada Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiaları konuşuluyor. Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz ile bir süredir birlikte olan Ozan Güven ile ilgili darp söylentileri çok konuşulacak. Deniz Bulutsuz’un darp raporu aldığı da söylentiler arasında. Peki, Deniz Bulutsuz kimdir? Ozan Güven kimdir? İşte kavganın detayları...

Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etti iddiası gündeme bomba gibi düştü! Deniz Bulutsuz kimdir? Ozan Güven kimdir?

Son dönemde yaptığı işler ve hakkında çıkan magazin dedikodularıyla sık sık gündeme gelen Ozan Güven, son olarak sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği yönündeki iddialarla gündeme oturdu. Söylentilere göre ikilinin yaşadığı bir tartışma Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etmesiyle büyüdü. Deniz Bulutsuz hakkında Ozan Güven’e dava açmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Ozan Güven Deniz Bulutsuz kavgası şiddete mi dönüştü?

Çıkan haberlere göre Ozan Güven ile sevgilisi Deniz Bulutsuz’un aşkı kötü bir şekilde sonlandı. İddialar, ünlü oyuncunun sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiğini söylüyor. Geçtiğimiz hafta sonu
kavga eden çiftin sözlü tartışmasının darp ile sonuçlandığı dile getiriliyor. Deniz Bulutsuz ile ilgili darp raporu aldığı ve Ozan Güven’e dava açmaya hazırlandığı da söylentiler arasında. Deniz Bulutsuz’un sosyal medya hesabından Ozan Güven ile ilgili paylaştığı bir fotoğrafı silmesi de dikkat çekti.

Deniz Bulutsuz kimdir?

Ozan Güven darp iddialarının ardından herkes sevgilisi “Deniz Bulutsuz kim?” şeklinde sormaya başladı. Sosyal medya uzmanı olarak bilinen Deniz Bulutsuz, Ozan Güven ile olan birlikteliğiyle daha çok merak edilmeye başladı. Özellikle Ozan Güven yaş itibariyle büyük olduğu için “Deniz Bulutsuz kaç yaşında?” soruları sıkça soruldu. 1992 doğumlu olan Deniz Bulutsuz 28 yaşındadır. “Deniz Bulutsuz nereli?” sorusuna dair elde edilen bilgiler ise ünlü ismin İstanbullu olduğu yönünde. Deniz Bulutsuz, daha önce Elle, GQ Türkiye ve Vogue gibi pek çok önemli dergide çalıştı. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu olan Deniz Bulutsuz, İstanbul Moda Akademisi Moda Yönetimi programını tamamladı. Ozan Güven Deniz Bulutsuz ile uzun süredir birlikteydi.

Ozan Güven kimdir?

Cem Yılmaz ile arkadaşlığı ve birlikte rol aldıkları filmlerle büyük bir popülariteye ulaşan başarılı oyuncu Ozan Güven, son olarak Fi dizisiyle de izleyenlerden tam not almıştı. Deniz Bulutsuz ile aşkının ardından “Ozan Güven kaç yaşında?” soruları sorulmaya başlamıştı. 1975 doğumlu olan Ozan Güven, 45 yaşındadır. Ozan Güven Deniz Bulutsuz yaş farkı ise 17’dir. Ozan Güven sevgilisi olarak daha önce pek çok isimle anılsa da uzun süredir Deniz Bulutsuz ile birlikteydi. Ozan Güven daha önce GORA, AROG, Pek Yakında, Fi, Karakomik Filmler, Arif V 216, İkinci Bahar, Yahşi Batı, Aslı ile Kerem, Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı ve Canım Ailem gibi önemli yapımlarda başarıyla rol aldı. Son olarak Halit Ergenç ile birlikte oynadığı Babil dizisindeki Egemen rolüyle büyük beğeni topladı. Ozan Güven boy olarak 1.75 cm’dir. Ozan Güven çocuğu ise Ali Ateş Güven’dir.

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