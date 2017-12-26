MAGAZİN

Ozan Güven'e dudak uçuklatan teklif!

MAGAZİN HABERLERİ | 26.12.2017 14:43 | Son Güncelleme 58 dakika önce

Fi dizisinde canlandırdığı 'Can Manay' karakteriyle büyük beğeni toplayan, Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif v 216' ile sinemada da boy göstermeye hazırlanan Ozan Güven, ünlü markaların gözdesi oldu

Ozan Güven'e dudak uçuklatan teklif!

Oyuncu Ozan Güven, geçen günlerde bir otomobil markasının reklam teklifine 'evet' dedi. Başarılı oyuncuya gelecek başka bir teklif ise dudak uçuklatacak cinsten.

OZAN GÜVEN'E 2 MİLYON TL'LİK TEKLİFTE BULUNACAKLAR

Habertürk'te yer alan habere göre; Fi' dizisindeki su içme sahneleriyle dikkat çeken Ozan Güven'i, bir su markası reklam yüzü yapmak istiyor. İddiaya göre; marka, reklam filmi için 42 yaşındaki oyuncuya 2 milyon TL'lik teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Ozan Güven, teklifi kabul ederse ocak ayında kamera karşısına geçecek.

Çi 3. bölüme Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahnesi damga vurmuştu. İşte o sahne...

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Güven can manay

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