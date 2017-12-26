Ozan Güven'e dudak uçuklatan teklif!

Oyuncu Ozan Güven, geçen günlerde bir otomobil markasının reklam teklifine 'evet' dedi. Başarılı oyuncuya gelecek başka bir teklif ise dudak uçuklatacak cinsten.

OZAN GÜVEN'E 2 MİLYON TL'LİK TEKLİFTE BULUNACAKLAR

Habertürk'te yer alan habere göre; Fi' dizisindeki su içme sahneleriyle dikkat çeken Ozan Güven'i, bir su markası reklam yüzü yapmak istiyor. İddiaya göre; marka, reklam filmi için 42 yaşındaki oyuncuya 2 milyon TL'lik teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Ozan Güven, teklifi kabul ederse ocak ayında kamera karşısına geçecek.

Çi 3. bölüme Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahnesi damga vurmuştu. İşte o sahne...

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