Milli futbolcumuzun şok görüntüsü! Kanlar içinde kaldı

Bundesliga’da sezonu 16. sırada bitiren Alman ekibi, alt ligden Union Berlin ile 2-2’nin rövanşında karşı karşıya geldi. İlk maçta Mercedes Benz Arena’da rakibini mağlup edemeyen Suttgart, Alte Forsterei Stadı’nda küme düşmemek için son mücadelesine çıktı.

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, play-out maçında bir pozisyonda hava topu mücadelesi esnasında takım arkadaşıyla çarpıştı. Kanlar içinde yerde kalan Ozan’a sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Kafası bandajlanan Ozan’ın o görüntüsü maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.



