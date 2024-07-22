Özbek pilavı tarifi: Özbek pilavı nasıl yapılır?

Biraz zahmetli gibi görünse de aslında Özbek pilavı tarifi oldukça kolay yapılabilen bir tarif. Ayrıca çok da lezzetli. Siz de aşağıdaki tarifi birebir uygulayarak bu eşsiz lezzeti sofranızda sunabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 2 kaşık tereyağı

1 çay bardağı yağ

2 soğan

5 havuç

Yarım kilo kuşbaşı et

3 bardak pirinç

4 bardak kaynar su

2 diş sarımsak

Biraz tuz kimyon ve karabiber