YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Pilav Tarifleri
    4. Özbek pilavı tarifi: Özbek pilavı nasıl yapılır?

    Özbek pilavı tarifi: Özbek pilavı nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    22.07.2024 21:14
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Adı memleketinden gelen Özbek pilavı, hem lezzeti ile hem de pratik birkaç aşamadan oluşan yapımı ile birçok mutfakta pişen bir yemek. Siz de aşağıda yer alan tarife göre enfes bir Özbek pilavı hazırlayabilir, bu pilavı afiyetle tüketip yemek davetlerinizde misafirlerinize sunabilirsiniz.

    Özbek pilavı tarifi: Özbek pilavı nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 8
    Hazırlık Süresi 25dk
    Pişirme Süresi 40dk
    Kalori/Porsiyon 340kal

    Biraz zahmetli gibi görünse de aslında Özbek pilavı tarifi oldukça kolay yapılabilen bir tarif. Ayrıca çok da lezzetli. Siz de aşağıdaki tarifi birebir uygulayarak bu eşsiz lezzeti sofranızda sunabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

    MALZEMELER

    • 2 kaşık tereyağı
    • 1 çay bardağı yağ
    • 2 soğan
    • 5 havuç
    • Yarım kilo kuşbaşı et
    • 3 bardak pirinç
    • 4 bardak kaynar su
    • 2 diş sarımsak
    • Biraz tuz kimyon ve karabiber

    TARİF

    • Bir pilav tenceresine koyduğunuz yağları eritin.
    • Soğanları piyazlık doğrayarak ekleyin ve kavurun.
    • Etleri ekleyip etler suyunu salıp çekene dek pişirin.
    • Havuçları rendeleyip ekleyin.
    • Pirinçleri de ekleyin ve biraz daha pişirin.
    • Baharatları ekleyip karıştırın.
    • Sarımsakları pilavın üzerine koyun ve kaşıkla hafif bastırın.
    • Kapağı kapalı olarak önce 5 dakika yüksek daha sonra 10 dakika kısık ateşte pişirin.
    • Ocağı kapatın.
    • Kağıt havluyu kapakla tencere arasına koyarak demlendirin.
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Chef GPT
    Yağışların ardından ortaya çıktı: 40 santimi buldu!Yağışların ardından ortaya çıktı: 40 santimi buldu!
    Anahtar Kelimeler:
    Özbekistan pilav
    En Çok Okunan Haberler
    Denizde genç kadına taciz! Kalabalık linç ediyordu...

    Denizde genç kadına taciz! Kalabalık linç ediyordu...

    Sokak hayvanlarıyla ilgili tepki çeken öneri!

    Sokak hayvanlarıyla ilgili tepki çeken öneri!

    Motorine indirim geliyor

    Motorine indirim geliyor

    e-Devlet'ten görülebilecek: İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi, eksper raporunda büyük kolaylık

    e-Devlet'ten görülebilecek: İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! Yürürlüğe girdi, eksper raporunda büyük kolaylık

    F.Bahçe'nin yeni transferi uçağa bindi! 'KAP' açıklaması geldi...

    F.Bahçe'nin yeni transferi uçağa bindi! 'KAP' açıklaması geldi...

    Türkiye'nin dev havayolu şirketi resmen iflas etti

    Türkiye'nin dev havayolu şirketi resmen iflas etti

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

    Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.