Özbek pilavı tarifi: Özbek pilavı nasıl yapılır?

Adı memleketinden gelen Özbek pilavı, hem lezzeti ile hem de pratik birkaç aşamadan oluşan yapımı ile birçok mutfakta pişen bir yemek. Siz de aşağıda yer alan tarife göre enfes bir Özbek pilavı hazırlayabilir, bu pilavı afiyetle tüketip yemek davetlerinizde misafirlerinize sunabilirsiniz.
Biraz zahmetli gibi görünse de aslında Özbek pilavı tarifi oldukça kolay yapılabilen bir tarif. Ayrıca çok da lezzetli. Siz de aşağıdaki tarifi birebir uygulayarak bu eşsiz lezzeti sofranızda sunabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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