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  4. Özcan Deniz ailesini hayatından çıkardı! Gece yarısı olay paylaşım: Kim için yaşadığımı...

Özcan Deniz ailesini hayatından çıkardı! Gece yarısı olay paylaşım: Kim için yaşadığımı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.08.2024 13:36
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Zaman zaman ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz abisi ve aile fertlerine resti çekti. Kızıl Goncalar'ın ünlü ismi Deniz gece yarısı yaptığı paylaşımla gündem oldu. Özcan Deniz abisiyle iş anlaşmalarını da iptal etti.

Özcan Deniz ailesini hayatından çıkardı! Gece yarısı olay paylaşım: Kim için yaşadığımı...

Özcan Deniz çocuk yaşlardan beri ailesinin geçimini sağlayan ünlü isimlerinin başında geliyor. Ailesine çok konforlu bir hayat sunan Özcan Deniz’in menajerliğini de abisi Ercan Deniz üstleniyordu.

Kızıl Goncalar dizisinin doktor Levent’i Özcan Deniz, başta menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını duyurdu.

Geçmişte abisinin ticari yatırımları ve kararları nedeniyle defalarca maddi ve manevi olarak batan ancak her koşulda ailesinin yanında yer almaya devam eden Deniz bir süre önce abisiyle tamamen yollarını ayırdı. Ercan Deniz’le sahne alınan mekanlar ve şirket yönetimi konusunda anlaşamayan Özcan Deniz, kendi ekibiyle yoluna devam etme kararı aldı.

ÖZCAN DENİZ'İN ABİSİNDEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Bu ayrılık sonrası Ercan Deniz’in Müge Anlı’ya ait videoyla yaptığı şu göndermeli şu paylaşım dikkat çekti:

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“Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Yani güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter… Bence herkes neyin ne için ona kısmet olduğunu da bilmesi lazım…”

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GECE YARISI GELEN MESAJ

Özcan Deniz ise dün gece yarısı Alaçatı sahnesinin ardından yılların birikimiyle peş peşe duygusal paylaşımlar yaptı ve Sezen Aksu’nun Ahdım Olsun şarkısı eşiliğinde ailesiyle bağlarını kopardığını, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etti.

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Özcan Deniz
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