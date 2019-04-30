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Özcan Deniz'den duygusal paylaşım! 'Aşklarım benim'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 30.04.2019 22:11 | Son Güncelleme

Özcan Deniz, bir yaşına giren oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından da oğlu ve eşinin fotoğrafını paylaştı.

Özcan Deniz'den duygusal paylaşım! 'Aşklarım benim'

2018 Mart ayında Feyza Aktan ile evlenen Özcan Deniz, bir yaşını dolduran oğulları Kuzey'in doğum gününü kutladı.

Eşinin ve oğlunun olduğu bir fotoğraf karesi paylaşan Özcan Deniz, "Aşklarım benim. Doğum günü hazırlığı ciddi iştir. Mutlu yaşlar canım oğlum" notunu yazdı.

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Özcan Deniz feyza aktan

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