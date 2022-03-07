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Özcan Deniz'den Mahsun Kırmızıgül'e Bergen filmi yanıtı!

07.03.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı Bergen filmine eleştirilerde bulunmuştu. Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen şarkılarınını seslendirmesini eleştiren Mahsun Kırmızıgül "Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkıcılarını onun gibi asla söylemezsiniz" demişti. Müzisyenlikten sonra sinemaya ağırlık veren ve yönetmenlik yapan Özcan Deniz ise bir zamanlar yakın dostu olduğu Kırmızıgül'ü hedef alarak açıklamalarda bulundu.

Özcan Deniz'den Mahsun Kırmızıgül'e Bergen filmi yanıtı!

'Müslüm' ve 'Dilberay'ın ardından 'Acıların kadını' olarak tanınan arabesk şarkıcısı Bergen'in de hayatını beyaz perdeye taşındı. Filmde Bergen'in şarkılarını başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah seslendirdi. Geçtiğimiz hafta vizyona giren filme ise Mahsun Kırmızıgül'den eleştiri gelmişti.

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"O ANDA SİNEMADAN ÇIKIYORUM"

Mahsun Kırmızıgül, Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen filmindeki şarkıcılık performansını eleştirmiş ve şunları yazmıştı:
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“Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkıcılarını onun gibi asla söylemezsiniz. Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyaografi filmlerinde kendi sesleri yok. Biyografi filminde oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum. Bunun tartışılacak bir yanı yok. Neşet Ertaş, Zeki Müren, Esengül gibi sanatçıların şarkılarını, hangi oyuncu arkadaşlar seslendirebilir. Ben sevdiğim sanatçıyı izlemeye giderken, ona hayat veren oyuncunun amatörce söylediği şarkıları duymak zorunda değilim.”
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"YEŞİLÇAM DÖNEMİ KAPANDI"

Kırmızıgül gibi sinema aşkı uğruna şarkıcılığa yıllarca ara veren Özcan Deniz ise Kırmızıgül’ün aksi bir yorum yazdı:

“Bildiğim kadarıyla sadece ‘Farinelli’ filminde sanatçının sesi, teknoloji yardımıyla oluşturulmuştu. Onun dışında tüm biyografik filmlerde oyuncular full performans sergilediler. Yabancılarla aramızdaki fark; oyuncuyu role hazırlarken aynı özeni stüdyoda göstermemek. Ama yine de izlediğimiz bir hikaye, konser değil. Beklenilen; hikayenin doğru aktarılması. Oyuncunun kendisi Bergen ya da Müslüm değilse, onları bir oyuncu canlandırıyorsa olması gereken sesin de oyuncuya ait olmasıdır. Yeşilçam dönemi kapandı. Artık oyuncuyu başkasının seslendirmesi bile ayıp. Farah, zor bir işin altından başarıyla kalkmış. Tebrikler.”

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Anahtar Kelimeler:
Bergen Farah Zeynep Abdullah Mahsun Kırmızıgül Özcan Deniz
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