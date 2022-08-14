MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özcan Deniz'in 23 yaş küçük sevgilisi paylaştı! "Abin gibi duruyor"

Özcan Deniz'in 23 yaş küçük sevgilisi paylaştı! "Abin gibi duruyor"

14.08.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz, bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Dadgar evlilik teklifi aldığı sevgilisiyle tatil pozunu paylaştı.

Özcan Deniz'in 23 yaş küçük sevgilisi paylaştı! "Abin gibi duruyor"

Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci sonrasında aradığı aşkı kendisinden 23 yaş küçük bir kadında bulan Özcan Deniz şu sıralar tatilde. Geçtiğimiz ay sevgilisine evlilik teklifi eden Deniz'in annesi ise bu evliliği onaylamıyordu. Eleştirilere kulaklarını tıkayan çift yazın keyfini çıkarıyor.

Samar Dadgar son olarak sevgilisi Özcan Deniz ile tatil pozlarını paylaştı. Dadgar'ın pozlarına hem beğeni hem de eleştiri geldi.

Ekran Alıntısı

Bazı kullanıcılar çiftin yaş farkına takılarak "Abin gibi duruyor" yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oktay Kaynarca'nın oynadığı dizinin setine gitti! Beyaz saçları dikkat çektiOktay Kaynarca'nın oynadığı dizinin setine gitti! Beyaz saçları dikkat çekti
41 yaşındaki Simge Sağın'dan mayolu 'günaydın' pozları! Mest etti...41 yaşındaki Simge Sağın'dan mayolu 'günaydın' pozları! Mest etti...
Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
feyza aktan özcan deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar!

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar!

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Ve resmen duyurdular! "Ronaldo F.Bahçe'ye..."

Ve resmen duyurdular! "Ronaldo F.Bahçe'ye..."

9 anket şirketinin son seçim anketleri!

9 anket şirketinin son seçim anketleri!

Başörtülü psikologlarla ilgili tartışma yaratan sözler

Başörtülü psikologlarla ilgili tartışma yaratan sözler

Canlı yayında resmen açıkladı! Nelsson ve Belotti...

Canlı yayında resmen açıkladı! Nelsson ve Belotti...

İlginizi Çekebilir

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.