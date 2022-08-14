Özcan Deniz'in 23 yaş küçük sevgilisi paylaştı! "Abin gibi duruyor"

Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci sonrasında aradığı aşkı kendisinden 23 yaş küçük bir kadında bulan Özcan Deniz şu sıralar tatilde. Geçtiğimiz ay sevgilisine evlilik teklifi eden Deniz'in annesi ise bu evliliği onaylamıyordu. Eleştirilere kulaklarını tıkayan çift yazın keyfini çıkarıyor.

Samar Dadgar son olarak sevgilisi Özcan Deniz ile tatil pozlarını paylaştı. Dadgar'ın pozlarına hem beğeni hem de eleştiri geldi.

Bazı kullanıcılar çiftin yaş farkına takılarak "Abin gibi duruyor" yorumlarında bulundu.



