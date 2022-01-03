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  4. Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

03.01.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan ünlü oyuncu Özcan Deniz, şimdilerde 26 yaşındaki Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Deniz'in kendisinden 23 yaş sevgilisi, cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in 26 yaşındaki sevgilisi Samar Dadgar, iddialı Instagram pozlarıyla bakana bir daha baktırdı.

Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar, Özcan Deniz'e olan aşkını ''Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim.'' sözleriyle haykırmıştı.

Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın yaz başından beri birlikte olduğu iddia ediliyor.

Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

Yılbaşında sevgilisi Özcan Deniz'le poz vererek, milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Samar Dadgar, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da beğeni topluyor.

Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi güzelliğiyle Instagram'ı salladı!


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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
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