Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in 26 yaşındaki sevgilisi Samar Dadgar, iddialı Instagram pozlarıyla bakana bir daha baktırdı.

İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar, Özcan Deniz'e olan aşkını ''Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim.'' sözleriyle haykırmıştı.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın yaz başından beri birlikte olduğu iddia ediliyor.

Yılbaşında sevgilisi Özcan Deniz'le poz vererek, milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Samar Dadgar, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da beğeni topluyor.



