Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci'den Feyza Aktan'a karşı koruma kararı

Özcan Deniz'in kız kardeşin Sibel Semerci, avukatı Candaş Gürol aracılığı ile Bakırköy 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede "Feyza Aktan müvekkilime karşı hasmane bir tutum içerisine girmiştir. Ortak tanıdıklarına müvekkilimi kötüleyici ve asılsız ifadeler kullanmakta ve özellikle sosyal medyada da müvekkilim aleyhine nahoş söylemlerde bulunmaktadır. İyi bir aile sahibi, işinde gücünde bir insan olan müvekkilim, Feyza Aktan'ın eylemlerinden endişe duymaktadır" denildi.

"KORKUYLA YAŞIYOR"

Dilekçede "Feyza Aktan'ın eylemleri nedeniyle müvekkilimin ve ailesinin huzuru kalmamıştır. Müvekkilim başarılı bir makyaj uzmanı olup üzerine atılmış asılsız iddialardan dolayı itibar kaybı yaşaması ihtimali nedeniyle de derin endişe duymaktadır. Feyza Aktan'ın müvekkilimin şahsını karalamak, aile düzenini bozmak, iş itibarını zedelemekten hiç çekinmediği halihazırdaki eylemlerinden anlaşılmaktadır. Söz konusu eylemlerin nereye varacağı, bir sonraki eylemin boyutunun ne olacağı belirsizdir. Zira karşı tarafın bu eylemlerinin artarak devam edeceği şeklinde söylemleri olduğu da öğrenilmiştir. Herkes gibi müvekkilin de huzurlu bir şekilde yaşamaya hakkı vardır. Fakat Feyza Aktan'ın eylemeleri nedeniyle müvekkilim hiçbir sebep yokken normal hayatına devam edememekte; her an stres, gerilim, tedirginlik ve korku yaşamaktadır. Feyza Aktan hakkında, müvekkilim lehine koruyucu ve önleyici tedbirler alınmasını talep ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Bakırköy 1. Aile Mahkemesi de Sibel Semerci'nin iki ay süreyle korunmasına karar verdi. Feyza Aktan 2 ay boyunca Sibel Semerci'ye yaklaşamayacak ve Semerci hakkında hakaret, tehdit, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.

