Özcan Deniz'in kutlaması Feyza Aktan'a gönderme olarak algılandı

Geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'in doğum günü için Feyza Aktan ile anlaştıkları ancak 10 gündür haber alamadığını belirterek eski eşi hakkında suç duyurusunda bulunan Özcan Deniz, son paylaşımıyla dikkat çekti.
Instagram hesabından annesi Kadriye Deniz'in doğum gününü kutlayan ünlü oyuncunun duygusal mesajında kullandığı bazı ifadeler, 'Eski eşi Feyza Aktan'a gönderme mi?" sorusunu akıllara getirdi.
Annesinin fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, kutlama mesajından şunları söyledi:
Sokakta ip atlıyorken 13 yaşında evlendirdiler seni... Babam da sen de çocuktunuz. İkiniz de ne yaşadığınızı, neler olacağını bilmiyordunuz. Babam hayatı yakalamak için dışarıya çevirdi yüzünü, sen ise kucağında 6 çocukla içeride, doğunun coğrafyası gibi sert zorluklarla baş başa bırakıldın. Gençliğin; önce Adana'ya, sonra Ankara'ya, sonra da Aydın'a göçlerle bilmediğin hayatlara sürüklenerek geçti.
Okumayı, yazmayı kendin öğrendin ama hayat denen okulda defalarca master (yüksek lisans) yaptın. 6 çocuk, 10 torun büyüttün. Kursağından kesip bize yedirdin. Kimseye minnet etmedin. Tarlalarda, çapalarda, pamuklarda, çalışarak bizlere çorbanı hep pişirdin. Senin yaşadıklarından tek bir anı, senin hayat boyu sahip olamadığın her şeye sahip, bu yeni yetme şımarıklardan herhangi birine yüklesek adlarını unuturlar.
Sözlükte ki "anne" tanımına sen ve senin gibi kendi çıkarlarını ve hırslarını evlatlarının önüne koymayan anneleri yazmalılar. Evladın kıymetini, aile olmanın önemini, sabırlı olmayı, kolay kolay pes etmemeyi senden öğrendik. Maalesef hayat artık senin bildiğin hayat değil Kado... Sana da bize de garip bu hayat... Ama devam ediyor ve yaşanacak hala çok güzel günler ve hala baş etmemiz gereken çok sorun var. Bugün doğum günün... Seni çok seviyoruz ve iyi ki senin evlatlarınız. İyi ki doğdun canım anam.
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