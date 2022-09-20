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Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar hakkında bomba iddia! Kredi kartını patlatıp...

20.09.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 2018'de nikah masasına oturan ve 2019'da olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, aradığı aşkı Samar Dadgar'da buldu. Ancak Dadgar hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Özcan Deniz, sevgilisine limitsiz bir kredi kartı verdi ve Samar Dadgar, kontrolsüz harcamasıyla kredi kartını pattı.

YouTube kanalında yayınlanan Beyaz Magazin programında, Gazeteci Bilal Özcan'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Özcan Deniz, 'gamzesine yandığım' dediği sevgilisi Samar Dadgar’a masrafları için limitsiz kredi kartı vermiş.
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Bilal Özcan'ın iddiasına göre, Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz, kardeşini arayarak, "Samar, kredi kartını patlattı diye" uyarıyor.
Bir diğer iddia ise, Özcan Deniz'in ailesinin Deniz'in hayatındaki kadınlardan bıkmış olduğu yönünde.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Samar Dadgar ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve bunu sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seren Deniz, Instagram'da sevgilisinin doğum gününü kutlayarak aşkını dostu düşmana duyurmuştu.
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Sevgilisi için görkemli bir pasta yaptıran Deniz, paylaşımının altına şu notu ekledi:

"İyi ki geldin...
Sen geldin şehre bir film geldi
Ben yenilendim, bulutlar gitti.
Bir güzel orman oldu yazılarda
İklim değişti, Akdeniz oldu...
O eşsiz sevgi dolu kalbinle iyileştirdin dokunduğun her şeyi...
İyi ki doğdun masalımın prensesi. Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım"

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Ekonomik büyüme likidite
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