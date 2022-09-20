Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar hakkında bomba iddia! Kredi kartını patlatıp...

YouTube kanalında yayınlanan Beyaz Magazin programında, Gazeteci Bilal Özcan'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Özcan Deniz, 'gamzesine yandığım' dediği sevgilisi Samar Dadgar’a masrafları için limitsiz kredi kartı vermiş.



Bilal Özcan'ın iddiasına göre, Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz, kardeşini arayarak, "Samar, kredi kartını patlattı diye" uyarıyor.

Bir diğer iddia ise, Özcan Deniz'in ailesinin Deniz'in hayatındaki kadınlardan bıkmış olduğu yönünde.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Samar Dadgar ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve bunu sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seren Deniz, Instagram'da sevgilisinin doğum gününü kutlayarak aşkını dostu düşmana duyurmuştu.



Sevgilisi için görkemli bir pasta yaptıran Deniz, paylaşımının altına şu notu ekledi:

"İyi ki geldin...

Sen geldin şehre bir film geldi

Ben yenilendim, bulutlar gitti.

Bir güzel orman oldu yazılarda

İklim değişti, Akdeniz oldu...

O eşsiz sevgi dolu kalbinle iyileştirdin dokunduğun her şeyi...

İyi ki doğdun masalımın prensesi. Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım"

