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Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kimdir? Samar Dadgar nereli ve kaç yaşında?

11.06.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz sene eski eşi Feyza Aktan ile boşanma aşamasında ve boşanma sonrasında yaşananlar ile magazin gündeminde uzun bir süre yer aldı. Feyza Aktan, Özcan Deniz’den şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu. Pandemi döneminde ise Özcan Deniz ve Feyza Aktan, oğulları Kuzey’in de rol aldığı bir dizide beraber rol almışlardır. Özcan Deniz ise bir süredir, İranlı Samar Dadgar ile anılıyor.

Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kimdir? Samar Dadgar nereli ve kaç yaşında?

Özcan Deniz, geçtiğimiz 2020 yılında senaryosunu kendi yazdığı ve başrolünde de yer aldığı bir internet dizisi çekti. Özcan Deniz, dizide eski eşi Feyza Aktan ve oğulları Kuzey Deniz ile beraber rol aldı. Boşanmaları magazin gündeminde olay yaratan ikilinin ardından, Özcan Deniz’in adı şu sıralar İranlı Samar Dadgar ile anılıyor. Peki, Özcan Deniz’in yeni sevgilisi Samar Dadgar kimdir?

SAMAR DADGAR KİMDİR?

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Eski eşi Feyza Aktan'la davalık olan Özcan Deniz'in kendisinden 23 yaş küçük bir modacı ile birlikteliği magazin gündeminde yer alıyor. İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar, 26 yaşında.

AŞKINI BÖYLE DUYURDU!

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Özcan Deniz sosyal medya hesabından aşkını, ''Tam ‘kaybettim’ dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, Baharsın, Denizsin, Kumsalsın... Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın... İyi ki de ‘inatsın’, ‘sabırsın’. Onca ‘yok’luğa sahiplerin arasında nadide bir ‘VAR’SIN..'' cümleleriyle duyurdu.

İRANLI SEVGİLİSİNDEN YANIT GECİKMEDİ!

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İranlı modacı Samar Dadgar'dan ise Özcan Deniz'e ''Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim. İyi ki varsın benim yârim...'' cümleleriyle yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
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