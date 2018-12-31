MAGAZİN

Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.12.2018 11:58 | Son Güncelleme

Özcan Deniz ve Feyza Aktan geçtiğimiz Mart ayında dünyaevine girmişti. Kuzey adında bir oğlu olan çiftin ayrılacağı iddia edildi.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor mu?

Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan’la tartışıp evi terk ettiği iddia edildi. Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın son zamanlarda sık sık tartışıp, kavga ettiği gündeme geldi.

Yaşanan son kavgada Özcan Deniz eşine sinirlenip evi terk etti. İddiaya göre, bir süredir otele yerleşen Deniz’i aile büyükleri ikna etmek istedi, ancak ünlü sanatçı barışmak istemedi.

Ayrılık iddialarına ilk açıklama Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan’dan geldi. 2.Sayfa programının sunucularına mesaj atan Aktan; ‘Biz de bir süredir böyle iddialar duyuyoruz, ama keskinlikle öyle bir şey yok. Özcan ile çok mutluyuz’ ifadelerini kullandı.


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Özcan Deniz ve Feyza Aktan Özcan Deniz Feyza Aktan

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