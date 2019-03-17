Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor mu? Özcan Deniz'den jet mesaj

İstanbullu Gelin'in yakışıklı oyuncusu Özcan Deniz'in evliliğinde sorunlar olduğu magazin gündeminde konuşuluyordu.

İddialara göre Deniz yakın çevresine "Feyza’nın burada hiç arkadaşı yok. O yüzden benden ilgi bekliyor. Ben de çalıştığım için onunla zaman geçiremiyorum. Benim çevremden olmayan bir kız seçtim. Çevreme uyum sağlayamıyor. Doğru mu yaptım bilmiyorum’’ diyerek dert yanıyordu. Bir diğer iddia ise Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın boşanacağıydı.

Feyza Aktan ve Özcan Deniz’den ayrılık iddialarına jet yanıt geldi.

Özcan Deniz, sosyal medya hesabından eşi ve bebeğiyle birlikte fotoğraf paylaşıp; “Yeterince açık mı?” diye sordu ve bir de “Bu da bonusu” diye iki farklı fotoğraf paylaştı.





