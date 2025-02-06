ÖZEL | Adıyaman’daki törende soğuk rüzgarlar! TFF Başkanı ve Galatasaray Başkanı tokalaşmadı

MYNET ÖZEL | 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programları düzenleniyor. Söz konusu anma programlarına siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişiler de katılırken; tören öncesi Mynet'in kaydettiği görüntüler gündem yarattı.

SALONDA SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Törenin başlamasına dakikalar kala ise salonda adeta soğuk rüzgarlar esti. Törenin yapılacağı salona gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Koç'la selamlaştı.

HACIOSMANOĞLU VE ÖZBEK TOKALAŞMADI

Hacısomanoğlu ile Galatasaray Başkanı Özbek'in tokalaşmaması ise dikkat çekti.