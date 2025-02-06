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  4. ÖZEL | Adıyaman’daki törende soğuk rüzgarlar! TFF Başkanı ve Galatasaray Başkanı tokalaşmadı

ÖZEL | Adıyaman’daki törende soğuk rüzgarlar! TFF Başkanı ve Galatasaray Başkanı tokalaşmadı

06.02.2025 14:57
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Mynet Özel Haber
Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
06.02.2025 14:57
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Adıyaman’daki 6 Şubat depremlerinin anma törenine esen soğuk rüzgarlar damga vurdu! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile selamlaşırken; Hacıosmanoğlu ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tokalaşmaması dikkat çekti.

MYNET ÖZEL | 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programları düzenleniyor. Söz konusu anma programlarına siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişiler de katılırken; tören öncesi Mynet'in kaydettiği görüntüler gündem yarattı.

SALONDA SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Törenin başlamasına dakikalar kala ise salonda adeta soğuk rüzgarlar esti. Törenin yapılacağı salona gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Koç'la selamlaştı.

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HACIOSMANOĞLU VE ÖZBEK TOKALAŞMADI

Hacısomanoğlu ile Galatasaray Başkanı Özbek'in tokalaşmaması ise dikkat çekti.

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Dursun Özbek ve Ali Koç detayı! Yan yana gelince... Dursun Özbek ve Ali Koç detayı! Yan yana gelince...

Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray tff İbrahim Hacıosmanoğlu Mynet Özel
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tff istifa
kalıbının Adamı değilmiş Hacıosmanoğlu adalet dedi birlik beraberlik dedi herkes şikayetçi herkes birbirine düşman akp gibi insanları kutuplaştırdı
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