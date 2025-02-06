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  4. ÖZEL | Dursun Özbek ve Ali Koç, Adıyaman’daki deprem anma programında yan yana! İşte o anlar…

ÖZEL | Dursun Özbek ve Ali Koç, Adıyaman’daki deprem anma programında yan yana! İşte o anlar…

06.02.2025 14:24
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Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
06.02.2025 14:24
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11 kentte büyük acılara neden olan 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümü nedeniyle Adıyaman'da anma programı düzenlendi. Söz konusu törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yan yana geldiği anlar gündem oldu. İki başkan kısa bir süre sohbet edip tokalaştı. O anları Mynet kaydetti...

MYNET ÖZEL | Türkiye'nin dört bir yanında 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla anma programları düzenlenirken; depremin en çok yıkıma neden olduğu Adıyaman'daki törendeki bir detay dikkat çekti.

ALİ KOÇ VE DURSUN ÖZBEK YAN YANA

Adıyaman’daki deprem anma programına katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yan yana geldi.

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İKİ BAŞKANIN TOKALAŞTIĞI ANLAR

İki kulübün başkanı tokalaşıp, kısa bir süre sohbet etti. Daha sonra da yan yana oturdu.

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İki kulüp, son günlerde özellikle hakem hataları sebebiyle karşı karşıya gelirken; karşılıklı çok sert açıklamalar yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Dursun Özbek Ali Koç fenerbahçe galatasaray
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