Özel fotoğrafları çalınan Bella Thorne isyan etti: Hastalıklı ve iğrenç...

Amerikalı oyuncu ve yazar Bella Thorne, kendisini tehdit eden hacker'lara inat kendi çıplak fotoğraflarını paylaşmıştı. 21 yaşındaki Thorne’a usta oyuncu Whoopi Goldberg’den tepki geldi.

63 yaşındaki Goldberg, katıldığı bir TV programında Thorne’un davranışını eleştirerek, “Ünlüyseniz kaç yaşında olduğunuz umrumda değil. Çıplak fotoğraflarınızı çekmeyin” dedi.

Goldberg, “Bir kez o fotoğrafları çektiğinizde bulut sistemine kaydoluyor ve onu elde etmek isteyen hacker’lar için uygun hale geliyor. 2019 yılında hala bunu bilmiyorsanız üzgünüm” ifadesini kullandı.

"HASTALIKLI VE İĞRENÇ"

Goldberg’in eleştirisine sosyal medyadan yayınladığı videoyla yanıt veren Thorne, “Sevgili Whoopi, seni uzun zamandır seviyordum ama dürüst olmak gerekirse sızdırılan fotoğraflarımla ilgili sözlerine kırıldım ve üzüldüm. Kızları fotoğraf çektikleri için suçlamak mı? Bu hastalıklı ve iğrenç bir düşünce” şeklinde konuştu.

Videoda konuşurken ağlamaya başlayan Thorne, “Bir kadın olarak evimin etrafında gezerken, telefonumu kullanırken ya da başka bir şey yaparken korkmalı mıyım? Kadınlardan beklediğin bu mu? Cinselliklerinden korkmalılar mı? İstediğin bu mu? Ben bunu istemiyorum. Seksi fotoğraf çektiğim için beni kırdınız. Jennifer Lawrence toplum tarafından tecavüze uğradığı için kırıldım. Çıplak fotoğrafları sızdırıldığı için intihar eden herkes için kırıldım. Açıkçası bu konudaki görüşünüz korkunç ve umarım genç kızlar hakkındaki görüşlerinizi değiştirirsiniz” dedi.