Özel güvenlik görevlileri işlerinde süreklilik istiyor

“Kadro istemiyoruz”

Kadro istemediklerini belirten Hakkari ve ilçelerindeki özel güvenlik görevlileri, şu an çalıştıkları şartlarda devam etmek isteklerini söyleyerek, “İşimizde süreklilik verilmesini, devletimize süremiz bitiyor korkusu olmadan hizmet vermek istiyoruz. Gerekirse yaz tatilinde yine izne çıkalım. Ama bilelim ki okullar açıldığında biz yine aynı kurumda çalışacağız. Sürekli çalışan olmak yüce devletimizden tek isteğimiz. Ayrıca her sene kuralara tâbi tutuluyoruz. Her sene farklı okullara veriliyoruz, okul güvenlikçileri olarak önerimiz şudur. Her sene farklı kişiler farklı okullarda ve her sene yeni gelenler için kıyafet alınması mı daha iyi, yoksa her sene okulunda sürekli olan işinde tecrübe kazanmış bir kişinin olması mı daha iyi?” diye konuştular.

“Salgın günlerinde geçici görevlendirmeler aldık”

Korona virüs salgını nedeniyle geçici görevlendirmeler aldıklarını belirten özel güvenlik görevlileri, “Korona virüsüyle savaştığımız şu günlerde geçici görevlendirmeler aldık. Hepimiz; valilik kararıyla hastanelerde, karantina yurtlarında, bankalarda, PTT’lerde, Vefa Sosyal Destek Gruplarında ve pazarlarda işimizi severek ve gururla yapıyoruz. 30 bin MEB özel güvenlik görevlisi, 30 bin aile demek, 30 bin çocuk demek, ortalama 200 bin insanın mağduriyeti demek. Üzerimize düşen görevi severek yaptığımızı bildirmek isteriz. Bu karanlık günlerden bir an önce kurtulmak istiyoruz” şeklinde konuştular.