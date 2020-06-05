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Özel güvenlik görevlileri işlerinde süreklilik istiyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.06.2020 23:05 | Son Güncelleme

Hakkari ve ilçelerindeki özel güvenlik görevlileri, 24 ay çalışabilir şartı kaldırılarak kendilerinin sürekli çalışan kapsamına alınmasını istediler.Hakkari il merkezi ile Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ve Derecelik ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında okullarda istihdam edilen özel güvenlik görevlileri, mağduriyetlerinin giderilmesini istedir.

Özel güvenlik görevlileri işlerinde süreklilik istiyor

Hakkari ve ilçelerindeki özel güvenlik görevlileri, 24 ay çalışabilir şartı kaldırılarak kendilerinin sürekli çalışan kapsamına alınmasını istediler.
Hakkari il merkezi ile Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ve Derecelik ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında okullarda istihdam edilen özel güvenlik görevlileri, mağduriyetlerinin giderilmesini istedir. TYP kapsamında MEB’e bağlı devlet okullarında görev yapmakta bulunan 30 bin özel güvenlik görevlisi olduğunu belirten Hakkari’deki özel güvenlik görevlileri, “TYPli güvenlikler 24 ay çalışma sınırı getirilen süreli işçilerdir. Çalışma süremizin kısıtlı olması biz güvenlik görevlileri için sıkıntı oluşturmaktadır” dediler.
Çalışmakta oldukları okullardaki tüm öğrencileri, öğretmen ve velileri yakından tanıdıklarını belirten özel güvenlik görevlileri, “Okula nereden bir tehlike gelir, öğrenciye zarar verebilecek hangi tür etkenler var çok iyi biliyoruz. Ancak haziran ayı yaklaştıkça strese giriyor, işsiz kalacağımızı düşünerek üzülüyoruz. Yüce devletimizden ricamız, biz okul güvenliklerine koyulan 24 ay çalışabilir şartının ‘süresiz olarak çalışabilir’ olarak değiştirmesidir” ifadelerini kullandılar.

“Kadro istemiyoruz”
Kadro istemediklerini belirten Hakkari ve ilçelerindeki özel güvenlik görevlileri, şu an çalıştıkları şartlarda devam etmek isteklerini söyleyerek, “İşimizde süreklilik verilmesini, devletimize süremiz bitiyor korkusu olmadan hizmet vermek istiyoruz. Gerekirse yaz tatilinde yine izne çıkalım. Ama bilelim ki okullar açıldığında biz yine aynı kurumda çalışacağız. Sürekli çalışan olmak yüce devletimizden tek isteğimiz. Ayrıca her sene kuralara tâbi tutuluyoruz. Her sene farklı okullara veriliyoruz, okul güvenlikçileri olarak önerimiz şudur. Her sene farklı kişiler farklı okullarda ve her sene yeni gelenler için kıyafet alınması mı daha iyi, yoksa her sene okulunda sürekli olan işinde tecrübe kazanmış bir kişinin olması mı daha iyi?” diye konuştular.

“Salgın günlerinde geçici görevlendirmeler aldık”
Korona virüs salgını nedeniyle geçici görevlendirmeler aldıklarını belirten özel güvenlik görevlileri, “Korona virüsüyle savaştığımız şu günlerde geçici görevlendirmeler aldık. Hepimiz; valilik kararıyla hastanelerde, karantina yurtlarında, bankalarda, PTT’lerde, Vefa Sosyal Destek Gruplarında ve pazarlarda işimizi severek ve gururla yapıyoruz. 30 bin MEB özel güvenlik görevlisi, 30 bin aile demek, 30 bin çocuk demek, ortalama 200 bin insanın mağduriyeti demek. Üzerimize düşen görevi severek yaptığımızı bildirmek isteriz. Bu karanlık günlerden bir an önce kurtulmak istiyoruz” şeklinde konuştular.

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