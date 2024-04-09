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Özel hayatıyla gündemdeydi! Tuba Ünsal ile Ayşe Hatun Önal arasında kira krizi! 'Evden çıkartmak için...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.04.2024 11:57
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Model, oyuncu ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal son dönedem özel hayatıyla gündemdeydi. Selin Demiratar'ın eşi Mehmet Ali Çebi ile bir karesini paylaşıp 'Kocam benim' notunu düşen Önal'ın bu paylaşımı büyük ses getirmişti. Ayşe Hatun Önal'ın şimdi de Tuba Ünsal ile kira krizi yaşadığı iddia edildi.

Özel hayatıyla gündemdeydi! Tuba Ünsal ile Ayşe Hatun Önal arasında kira krizi! 'Evden çıkartmak için...'

Dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ayşe Hatun Önal son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, Selin Demiratar'ın eşi Mehmet Ali Çebi ile bir karesini paylaşıp 'kocam benim' notunu düşmüştü.

Ayşe Hatun Önal magazin gündemine bomba gibi düşen bu karesini kısa sürede silmişti. Ünlü ismin şimdi de Tuba Ünsal ile kira krizi yaşadığı iddia edildi.

kocam benim

Daha önce Pucca'nın kendisinin kiracısı olduğunu ve evini mahvettiğini söyleyen Ünsal 'Yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum' demişti.

KİRACI KRİZİNE YENİSİ EKLENDİ

Tuba Ünsal'ın ev kirası krizlerine bir yenisinin daha eklendiği haberleri gündeme geldi. Ayşe Hatun Önal'ın da Tuba Ünsal'ın kiracısı olduğu ve kirasını ödemediği için aralarının gerildiği iddia edildi.

ÜNSAL

İHTAR YOLLADI

Tuba Ünsal'ın Ayşe Hatun Önal'ı evden çıkarmak için düğmeye basarak ihtar yolladığı da iddialar arasında.

Vitrin


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