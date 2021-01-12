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Özel Mimar Sinan Meslek Lısesi öğrencilerinden yeni buluş

12.01.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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Malatya’da Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli Öğrencileri akıllı telefonun bluetooth özelliği ile kontrol edilen oyuncak araba yaptı.2019 yılında eğitim ve öğretim hayatına Malatya’nın Battalgazi ilçesinde başlayan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli Öğrencileri yaptıkları çalışmalarla takdir topluyor.

Malatya’da Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli Öğrencileri akıllı telefonun bluetooth özelliği ile kontrol edilen oyuncak araba yaptı.
2019 yılında eğitim ve öğretim hayatına Malatya’nın Battalgazi ilçesinde başlayan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli Öğrencileri yaptıkları çalışmalarla takdir topluyor. Okul öğrencileri son olarak Android akıllı telefonun Bluetooth özelliği ile kontrol edebilen bir araba yaptı.
Konuyla ilgili bilgi veren Okulun Kurucusu Ahmet Polat Kaya, gençlere her türlü desteği verdiklerini ve bundan sonra da vereceklerini ifade ederek “Geleceğin dünyasında söz sahibi bir Türkiye için üreten hayal eden gençler yetiştirmeliyiz. Büyük başarılar birlikte hareket edilerek başarılır. Bu güzel projede emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimi tebrik ederim" dedi.
Proje Sorumlusu Elektrik Elektronik Öğretmeni Hakan Tekin ise “Bu projemizde Android akıllı telefonumuzun Bluetooth özelliği ile kontrol edebildiğimiz bir araba yaptık. Bluetooth özelliği ile telefonumuzu kumanda şeklinde kullanabileceğiz. Bu projeyi seçmemizin amacı öğrencilerimizin arduino programlamayı kavraması ve hayal etmeyi öğrenmeleri. Çünkü her şey hayal edilerek başarılır” ifadelerine yer verdi.
Proje hakkında da bilgiler veren Tekin, “Bu projeyle öğrenciler Hc-06 Bluetooth modülünü, L298N motor sürücü kartını tanıyıp arduino ile bunların kullanımını öğrendiler. Aynı zamanda arduino programlama dilinde olan birçok kodu yazıp bunları çeşitli uygulamalarda nasıl geliştirebileceklerini kavradılar. Her defasında aracımıza yeni özellikler ekleyerek daha da geliştireceğiz” diye konuştu.
Geleceğin mimarları olacak gençlerin yetiştiklerini belirten Tekin, “Bu konuda bizi destekleyen başta Kurcumuz Ahmet Polat Kaya olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.

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