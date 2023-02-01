Özel sosuyla nefis levrek buğulama tarifi! Levrek buğulama nasıl yapılır?

Levrek balığı en lezzetli balıklar arasında yer alıyor. Özel sosuyla lezzetine lezzet katan levrekler yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Zeytin ve balığın uyumunun tadı damağınızda kalacak. Zeytin soslu levrek buğulama tarifini kesinlikle denemelisiniz.
Levrek buğulama kızartmalardan çok daha sağlıklı oluyor. Farklı balık tariflerini sevenler ve çeşitli soslardan hoşlananlar için vazgeçilmez bir tarif olacak zeytin soslu levrek buğulamayı denemelisiniz.
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