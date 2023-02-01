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Özel sosuyla nefis levrek buğulama tarifi! Levrek buğulama nasıl yapılır?

01.02.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Levrek balığı en lezzetli balıklar arasında yer alıyor. Özel sosuyla lezzetine lezzet katan levrekler yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Zeytin ve balığın uyumunun tadı damağınızda kalacak. Zeytin soslu levrek buğulama tarifini kesinlikle denemelisiniz.

Özel sosuyla nefis levrek buğulama tarifi! Levrek buğulama nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç Kişilik -
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon -

Levrek buğulama kızartmalardan çok daha sağlıklı oluyor. Farklı balık tariflerini sevenler ve çeşitli soslardan hoşlananlar için vazgeçilmez bir tarif olacak zeytin soslu levrek buğulamayı denemelisiniz.

MALZEMELER

  • 1 levrek
  • 2 yemek kaşığı dereotu
  • 1 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin
  • 1 yemek kaşığı dilimlenmiş yeşil zeytin
  • 1 limonun suyu
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1 yemek kaşığı hardal
  • 1 yemek kaşığı mayonez
  • 1 yemek kaşığı ketçap

TARİF

  • Levreğin bütünlüğünü bozmadan içini temizleyip yıkayın.
  • Bir kabın içine zeytinyağı, hardal, ketçap, mayonez, ince doğranmış dereotu, limon suyu, karabiber ve tuzu alın.
  • İyice karıştırdıktan sonra balığın üzerine dökün. Zeytinleri de ekleyip 175 derece fırında 20 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!


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