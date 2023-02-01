Özel sosuyla nefis levrek buğulama tarifi! Levrek buğulama nasıl yapılır?

Levrek buğulama kızartmalardan çok daha sağlıklı oluyor. Farklı balık tariflerini sevenler ve çeşitli soslardan hoşlananlar için vazgeçilmez bir tarif olacak zeytin soslu levrek buğulamayı denemelisiniz.

MALZEMELER 1 levrek

2 yemek kaşığı dereotu

1 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin

1 yemek kaşığı dilimlenmiş yeşil zeytin

1 limonun suyu

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı hardal

1 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı ketçap

TARİF Levreğin bütünlüğünü bozmadan içini temizleyip yıkayın.

Bir kabın içine zeytinyağı, hardal, ketçap, mayonez, ince doğranmış dereotu, limon suyu, karabiber ve tuzu alın.

İyice karıştırdıktan sonra balığın üzerine dökün. Zeytinleri de ekleyip 175 derece fırında 20 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!



