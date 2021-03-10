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ÖZET | Juventus - Porto maç sonucu: 3-2

10.03.2021 08:33 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Juventus - Porto maç sonucu: 3-2

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Juventus, sahasında Porto'yu konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Juventus, rövanşı 3-2 kazansa da deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve Porto çeyrek finale yükseldi. Milli futbolcu Merih Demiral maça ilk 11'de başladı ve 120 dakika sahada kaldı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Juventus, sahasında Porto'yu konuk etti.

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Karşılaşmanın hemen başlarında milli futbolcu Merih Demiral'ın Taremi'ye yaptığı hareketin ardından Hollandalı hakem Bjork Kuipers penaltı noktasını gösterdi.

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Penaltı için topun başına geçen Sergio Oliviera 19. dakikada takımını öne geçirdi. (0-1) Devrede başka gol olmayınca ilk yarı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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İkinci yarının başında Chiesa, 49. dakikada skora eşitliği getirdi. Çekişmeli geçen maçın 54. dakikasında Portolu Taremi, ikinci sarının ardından kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

  1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Chiesa, Juventus'u öne geçirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca normal süre 2-1 bitti ve uzatmalara geçildi.

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İlk uzatma devresinde gol olmazken ikinci uzatma devresinde dakikalar 115'i gösterdiğinde Sergio Oliveira maça eşitliği getirdi. 117'de ise Juventus Rabiot ile bir kez daha öne geçti.

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Kalan sürede başka gol olmayınca Porto tur atlayan taraf oldu. Milli futbolcu Merih Demiral maça ilk 11'de başladı ve 120 dakika sahada kaldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA


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Anahtar Kelimeler:
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