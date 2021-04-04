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ÖZET | Torino - Juventus maç sonucu: 2-2

04.04.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 29. haftasında Juventus, konuk olduğu Torino ile 2-2 berabere kaldı. Cristiano Ronaldo attığı golle Juventus'un mağlup olmasını önledi.

ÖZET | Torino - Juventus maç sonucu: 2-2

Juventus, Torino derbisinde puan kaybetti. Müsabakaya konuk takım hızlı başladı ve Federico Chiesa'nın 13. dakikadaki golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Torino bu gole, 27. dakikada Antonio Sanabria ile yanıt verdi: 1-1.

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İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya ise Torino golle başladı. Sanabria, 46. dakikada ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi. 79. dakikada sahneye çıkan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da birer puana razı oldu.

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Bu sonuçla son 9 sezonun şampiyonu Juventus, 10. şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda 29. hafta itibarıyla bu hedeften biraz daha uzaklaştı. Bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 56 yapan Juventus, Atalanta’nın haftayı galibiyetle kapatmasıyla 4. sıraya geriledi.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Torino ise 24 puanla 17. sırada kaldı. Bu arada, Kovid-19 geçiren milli futbolcu Merih Demiral, Juventus'un derbi kadrosunda yer almadı.

LİGDE DİĞER MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR

Hristiyan aleminin bu hafta sonu kutladığı Paskalya Yortusu sebebiyle Serie A'da 29. hafta maçlarının hepsi bugün oynanıyor.

Ligde şu ana kadar yapılan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Milan-Sampdoria: 1-1

Atalanta-Udinese: 3-2

Benevento-Parma: 2-2

Cagliari-Hellas Verona: 0-2

Genoa-Fiorentina: 1-1

Lazio-Spezia: 2-1

Napoli-Crotone: 4-3

Sassuolo-Roma: 2-2

Haftanın kapanış maçında lig lideri Inter, bu akşam Bologna ile deplasmanda karşılaşacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS

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