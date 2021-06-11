ÖZET | Türkiye 0-3 İtalya

Türkiye A Milli Futbol Takımı EURO 2020 açılış mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan İtalya karşısında ilk yarıda iyi bir performans gösteren milliler ikinci yarıda yedikleri gollerle mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Türkiye - İtalya maç özeti ve maçın detayları haberimizde... Milliler A Grubu'nda ikinci maçını, Galler ile 16 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. 3 YILDIZ KADRODA YER ALMADI A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova ile oynanan hazırlık maçındaki ilk 11'ini sahaya sürdü. Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz maç kadrosunda yer almadı. İtalya Milli Takımı'nda Verratti sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. GÜNEŞ MOLDOVA MAÇINDAKİ 11'İ BOZMADI 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, sahaya Moldova ile oynanan hazırlık müsabakasındaki ilk 11'i sürdü. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu yer aldı. Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu. Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan tarihe geçti TRİBÜNLERDE 16 BİN TARAFTAR Türkiye ile İtalya arasında oynanan açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde yaklaşık 16 bin taraftar yer aldı. Pandemi tedbirleri nedeniyle 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı'na 16 bin taraftar alındı. Tribünlerde 3 bin de Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı büyük bir coşkuyla destekledi. İTALYA'DA VERRATTI KADRODA YER ALMADI İtalya Milli Takımı'nda durumu maç saatine kadar belirsizliğini koruyan Marco Verratti, kadroda yer almadı. İtalyan orta sahasının önemli isimlerinden olan Verratti, dün yapılan antrenmanda da takımdan ayrı çalışmıştı. BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünde izledi. Bakan Kasapoğlu, açılış maçını, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, eski spor bakanı Osman Aşkın Bak, eski milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu ve yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.

Mücadeleyi izleyenler arasında Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve eski mili futbolcu Emre Belözoğlu da yer aldı. GÖRKEMLİ AÇILIŞ EURO 2020, Türkiye-İtalya karşılaşmasıyla başlarken, turnuva görkemli bir açılış töreniyle başladı. Ünlü İtalyan Tenor Andrea Bocelli canlı konser verirken, havai fişek gösterisi tribünleri coşturdu.

A Milli Takım’ın İtalya ile karşı karşıya geldiği mücadeleyle birlikte EURO 2020 de başladı. Açılış karşılaşması öncesinde tribünleri dolduran 16 bin taraftar, takımlarına destek verdi. Açılış seremonisinde İtalyan Polis Bandosu’nun kısa konserinin ardından dünyaca ünlü İtalyan Tenor Andrea Bocelli sahaya çıktı ve verdiği canlı konserle tribünleri coşturdu. Andrea Bocelli’nin ardından İrlanda’nın dünyaca ünlü rock grubu U2’nun EURO 2020’nin açılış seremonisi için söylediği şarkı online olarak Roma Olimpiyat Stadı’nda skorboardlara yansıtıldı. TÜRKİYE - İTALYA MAÇ ÖZETİ 18' İtalya atağında, Immobile ile verkaç yapan Insigne, ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.