MAGAZİN

Özge Borak hayranları isyanda: Erken gittin

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2018 12:30 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinden ayrılan Özge Borak'ın hayranları sosyal medyada isyan etti.

Özge Borak hayranları isyanda: Erken gittin

Oyuncu Özge Borak kadrosunda bulunduğu İstanbullu Gelin dizisinden ayrıldı hayranları bu ayrılığa isyan etti.

1847936-GseDU3

Başrolünde Özcan Deniz’i izlediğimiz İstanbullu Gelin adlı dizide başarılı bir performans sergileyen Özge Borak, geride bıraktığımız gün yayınlanan bölüm sonrası diziden ayrıldı. Sözcü'nün haberine göre bu ayrılık sonrasında sosyal medya hesabından bir teşekkür notu paylaşan Borak’a hayranları diziden neden ayrıldığını sordu. Hayranları Özge’nin diziden ayrılmasına adeta isyan etti. İşte Özge’nin paylaşımı ve ona gelen yorumlar: “Ne güzel bir mesleğe sahibim… Her gün dua ediyorum ki mutlu olduğum bir iş yapıyorum. Çok şükür… Özellikle bugün yazdığınız her şeyi okudum, okuyorum… Yüzlerce, yüzlerce mesaj yağdı, hala yağıyor. İnanılmaz… O kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki ağlattınız beni. Evet, İstanbullu Gelin'deki yolculuğum sona erdi. Yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, bu iş için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İçinde olmaktan gurur duyduğum işlerden biri oldu. Sizi çok seviyorum. Varolun… Ve siz sevgisini esirgemeyen güzel insanlar, gitme diyenler, övgüler yağdıranlar, eksik olmayın. Bu sözlere, bu sevgiye layık olabiliyorsam ne mutlu bana… Yeni işlerde tekrar beraber gülüp, beraber ağlamak dileğiyle.. Hoşçakalın…”

İstanbullu Gelin 37. son bölüm izle: Begüm'ün vedası!(İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)İstanbullu Gelin 37. son bölüm izle: Begüm'ün vedası!(İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İŞTE ÖZGE’YE GELEN YORUMLAR

‘Erken gittin Özge Borak, seni çok seviyoruz’

‘Çok etkilendim, çok başarılıydınız’

‘Keşke gitmeseydin… Çok ağlattın bizi yolun açık olsun Melek kalpli kadın hep mutlu ol bu rolünle ne kadar sevenin olduğunu bir daha ispatladın’

‘Çok kötü olduk! Diziye bakıp ağladık çok duyqulandık’

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özge Borak İstanbullu Gelin

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emina Sandal; 'Çocuk tecavüzcüleri idam edilmesin...'

Emina Sandal; 'Çocuk tecavüzcüleri idam edilmesin...'

'Hiçbir konuda baskı yok' dedi ve...

'Hiçbir konuda baskı yok' dedi ve...

Seda Sayan neden hastanelik oldu?

Seda Sayan neden hastanelik oldu?

'Arif Sağ adımı ağzına almasın'

'Arif Sağ adımı ağzına almasın'

Müjde Ar o dizi ile ekranlara geri dönüyor!

Müjde Ar o dizi ile ekranlara geri dönüyor!

Aleyna Tilki reşit olacağı gece öyle bir şey yapacak ki...

Aleyna Tilki reşit olacağı gece öyle bir şey yapacak ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.