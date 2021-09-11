MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özge Borak'tan Hülya Koçyiğit'e :Ömrümün yettiği sürece sahnede olabileceğim

Özge Borak'tan Hülya Koçyiğit'e :Ömrümün yettiği sürece sahnede olabileceğim

11.09.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sineması’nın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in sunduğu, TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programın bu haftaki konuğu Özge Borak oldu. Ünlü oyuncu, "Ömrümün yettiği sürece sahnede olabileceğim bir mesleğe sahibim" dedi.

Özge Borak'tan Hülya Koçyiğit'e :Ömrümün yettiği sürece sahnede olabileceğim

Babası Selçuk Borak’ın İstanbul Devlet Operası ve Balesi sanatçısı, annesi Buket Borak’ın balerin, abisi Selim Borak’ın balet olması sebebiyle küçükken balerin olmak istediğini belirten Özge Borak, "O kadar çok istemiştim ki balerin olmayı. Olamadım da değil aslında 'hayat öyle yönlendirdi' diyelim.

"ÇOK MUTLUYUM"

Atatürk Kültür Merkezi’nde o zaman çocuklar için bale kursu başlatılmıştı ve fakat sekiz yaşından itibarendi. O zaman yedi yaşındaydım almadılar, konuk olarak gittim. Sekiz yaşında Şehir Tiyatroları’nın çocuk bölümü açıldı, onun sınavına girdim ve öyle şekillendi. Aslına bakarsanız hiç pişman değilim çünkü iyi ki tiyatro. Mesleki açıdan uzun bir ömrü var mesleğimin. Sonuçta bale yaptığın zaman bir yaştan sonra ya karakter roller oynanacak ya da eğitmen olacaksınız, çalıştırıcı olacaksınız. Ömrümün yettiği sürece sahnede olabileceğim bir mesleğe sahibim, o yüzden çok mutluyum" dedi.

Ailesinin her zaman kendisine yol gösterdiğini belirten Özge Borak, tiyatro konusunda en büyük desteği ailesinden aldığını söyledi.

"SADECE ROLE BAKMIYORUM"

Proje seçerken öncelikle hikayeye baktığını ifade eden Borak, "Genel anlamda, önce ya da sadece role bakmıyorum. Genel anlamda hikaye ne anlatıyor, nasıl anlatıyor, karakterlerin birbiriyle ilişkileri ne dozda, bana teklif edilen, bana düşünülen rol nasıl, kimlerle oynuyoruz, kim çekiyor, hangi kanal gibi sorular birbirine zincirleme bağlı" şeklinde konuştu.

"ŞARKI SÖYLEMEK AŞK"

Şarkı söylemenin kendisi için karşılığını 'aşk' olarak tanımlayan Özge Borak, "Çocukluğumda, daha Şehir Tiyatrosu’na da başlamadan evvel her sabah uyandığımda, babamda beta kasetler vardı o zaman, Annie diye bir çocuk kaseti vardı, sinema filmi. Annie Müzikali’ni açar, her sabah mutlaka izlerdim, artık şarkılarını ezberlemiştim, o müzikalin içinde ben de vardım. Her gün, her sabah hiç bıkmadan izlerdim ve sonra tiyatroya girince hayatıma 'Lütfen müzikalde oynayayım, çok istiyorum' diyordum. Sonra kabare da oynama fırsatını yakaladım ve oraya veda ederken nasıl ağladığımı anlatamam. Mecburen veda ettim ve hakikaten benim için oyunculuk kariyerimde çok mutlu olduğum ama 'bitti' demediğim, 'umarım başkaları da olur' dediğim bir andı" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtıHadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı
Taksi ücreti ödemek istemeyen gen kızın yaptıkları "Pes" dedirttiTaksi ücreti ödemek istemeyen gen kızın yaptıkları "Pes" dedirtti
Bir döneme damga vurdu! İşte son haliBir döneme damga vurdu! İşte son hali
Anahtar Kelimeler:
Hülya Koçyiğit Özge Borak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Kargo deposunda şoke eden görüntü! Etiket basıp dağıtmışlar

Kargo deposunda şoke eden görüntü! Etiket basıp dağıtmışlar

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Olay kadın ortaya çıktı! Dikkat çeken fotoğraflar

Olay kadın ortaya çıktı! Dikkat çeken fotoğraflar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ne zaman kendimi sana bıraksam...

Ne zaman kendimi sana bıraksam...

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.