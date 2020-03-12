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Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve Birkan Sokullu Netflix dizisinde buluştu! İşte Şimdiki Aklım Olsaydı dizisi konusu

DİZİ HABERLERİ  | 12.03.2020 02:28 | Son Güncelleme

Netflix'in yeni Türk dizisi Şimdiki Aklım Olsaydı'nın oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu. Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve Birkan Sokullu'nun başrollerde oynayacağı Şimdiki Aklım Olsaydı dizisini fantastik konusuyla dikkatleri çekecek. Son olarak Kadın dizisinde başrol oynayan Özge Özpirinçci ise bu defa ise farklı bir rolle ekranlarda olacak. İşte Netflix'in yeni projesi Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu.

Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve Birkan Sokullu Netflix dizisinde buluştu! İşte Şimdiki Aklım Olsaydı dizisi konusu

Hakan Muhafız, Aşk 101, Atiye ve Rise of Empires: Ottoman gibi Türk yapımlarıyla dikkatleri çeken Netflix'in yeni dizisi Şimdiki Aklım Olsaydı'nın detayları belli oldu. Ay Yapım tarafından üretilen, yaratıcılığını Ece Yörenç'in yaptığı, yönetmenliğini Umut Aral ile birlikte Çağan Irmak'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci (Reyhan), Birkan Sokullu (Nadir), Burak Yamantürk (Cihan), Elifcan Ongurlar (Ayşe), Ahmet Rıfat Şungar (Cem), Ümit Erlim (Ateş), Feyyaz Yiğit (Hızır), Mustafa Avkıran (Sattas), Filiz Taçbaş (Nihal) ve Selçuk Borak (Fahrettin) yer alıyor.

birkan

ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI KONUSU NEDİR?

Reyhan, Nadir ile olan 10 yıllık evliliği içinde kaybolmuş mutsuz bir kadındır. Evliliğinden, sünnetinden beri tanıdığı kocasından, patlak bir prezervatif sonucu hamile kaldığı 9 yaşındaki ikizlerinden, yaşadığı hayattan en çok da kendinden yorulup fena halde sıkıldığı günün gecesinde, yani 27 Temmuz 2018 saat 20.13'de yüzyılın hatta 500 yılın en güçlü kanlı ay tutulması gerçekleşir ve Reyhan bir mucize eseri on yıl öncesine, hayatının dönüm noktası olan o geceye, yani Nadir'in evlenme teklif ettiği o "büyük an"a hem de şimdiki aklıyla geri döner.

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