Özge Özpirinçci'den şaşırtan isyan: "Benden daha güzel olamazsın sette..."

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci , 10 yılı aşkın süredir ekranlarda olan bir isim. Kariyerine hemen başrollerle ve çok tutan "Melekler Korusun" dizisiyle başlasa da, ilerleyen yıllarda rating konusunda büyük şanssızlıklar yaşadı. Yeteneğinden kimsenin şüphesi yoktu ama projeleri bir türlü beklenen patlamayı yapamıyordu. Neyse ki, 2015'te başlayan "Aşk Yeniden" dizisi her şeyi değiştirdi. Bu diziyle yıldızlaşan Özge Özpirinçci, hemen arkasından başlayan "Kadın" dizisiyle kariyerinin zirvesine çıktı. Beş sene boyunca en sevilen dizilerin başrolünde yer alan ünlü oyuncu, hem pek çok ödül aldı hem de yıllardır beklediği patlamayı yaptı. Ülkedeki starlar arasına giren Özge Özpirinçci, "Kadın" bitince rotayı dijital platformlara kırdı. Netflix için planlanan "Şimdiki Aklım Olsaydı" dizisi skandal bir kararla sete çıktığı gün iptal edildi. Ancak bu durum ünlü oyuncuyu yıldırmadı. Bu kez Kıvanç Tatlıtuğ'la başrol oynadığı "Bir Denizaltı Hikayesi" adlı Netflix dizisine transfer oldu. Bu dizinin çekimleri bitince dinlenmeye çekilmesi bekleniyordu ama o durmadı.

"Benden daha güzel olamazsın"

Setten sete koşturan Özge Özpirinçci, bu kez Salih Bademci ile başrol oynadığı "İlk ve Son" dizisi için anlaştı. BluTV'de yayınlanacak dizinin çekimleri birkaç gün önce başladı. Komik bir videoyla çekimlerin başladığını duyuran ekip, eğlenmeye tam gaz devam ediyor gibi görünüyor.

Yönetmeni Cem Karcı'yı paylaşan ve isyan eden Özge Özpirinçci, "Sete böyle gelemezsin. Benden daha güzel olamazsın!" diyerek herkesi güldürdü.



