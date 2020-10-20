Özge Özpirinçci en doğal haliyle paylaşıp mesaj verdi

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile bir süredir aşk yaşayan Özge Özpirinçci, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz haftalarda saçlarını kestirerek, imaj değiştiren Özpirinçci, bu kez filtresiz çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Özge Özpirinçci, gönderisine, "Cilt bazen pürüzsüz olur, bazen kızarık, bazen sivilceli, bazen kuru, bazen yağlı, bazen donuk, bazen de ışıl ışıl olur. Önemli olan hepsinin geçici olduğunu bilmek" notunu düştü.

Oyuncunun doğallığını gözler önüne serdiği paylaşıma takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

