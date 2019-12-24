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Özge Özpirinçci hayvan desenli tulumuyla beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 09:54 | Son Güncelleme

Sevgilisi Burak Yamantürk'ün doğum günü için 'Hayvan desenli' kıyafet konsepti belirleyen oyuncu Özge Özpirinçci seksi tulumuyla beğeni topladı.

Özge Özpirinçci hayvan desenli tulumuyla beğeni topladı

‘Kadın’ ile kendisinden söz ettiren başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, renkli ve hayvansever kişiliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara taşıyan bir isim… Instagram hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan ve özel hayatına dair takipçilerine pek çok ipucu veren Özpirinçci, yaptığı son paylaşımda sevgilisine hazırladığı doğum günü konseptini gözler önüne serdi.

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HAYVAN DESENLİ TULUM

Özpirinçi, Instagram hesabından uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Burak Yamantürk’ün hayvan desenli kıyafet konseptine sahip doğum günü için giydiği kıyafeti paylaşan güzel oyuncu hemen ardından bu gece için tercih ettiği kendi kıyafetinin fotoğrafını paylaştı.

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Özge Özpirinçci, bu paylaşımın altına şunları yazdı:

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“Burak Yamantürk’ün doğum günü konseptini ‘animal print’ yaptığımız çok iyi oldu! Yoksa nerede giyecektim bu bu tulumumu?”

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