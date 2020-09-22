Özge Özpirinçci yeni imajını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Son olarak Kadın dizisinde oynayan ve dizi bittikten sonra sevgilisiyle zaman geçiren Özge Özpirinçci sosyal medyayı salladı.

Güzel oyuncu bir pozunu paylaşarak imaj değişikliğini duyurdu. Uzun saçlarını kestiren Özge Özpirinçci kuaförünü paylaşarak "Yıllardır beklediğim değişimi gerçekleştirdi! Çok mutluyum!" dedi.

Ünlü oyuncunun yeni imajına beğeni yağarken Hazal Kaya arkadaşına "Özge çok yakışmış delireceğim" yorumunda bulundu.

Seray Kaya, Buğra Gülsoy gibi isimler de Özge Özpirinçci'nin yeni imajını çok beğendi.

