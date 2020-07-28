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Özge Ulusoy ayaklarını paylaştı! 'Serçe kırık diyen çok olmuş'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 10:11 | Son Güncelleme

Model Özge Ulusoy, tatilde yaşadığı bir kaza sonrası moraran ve şişen ayak parmağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve yaptığı yorumlarla gülümsetti.

Özge Ulusoy ayaklarını paylaştı! 'Serçe kırık diyen çok olmuş'

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle filtre uygulamaları üzerinden çektiği esprili karelerle takipçilerinin beğenisini de kazanan Özge Ulusoy, bu defa tatili sırasında yaşadığı talihsiz bir kazayı takipçileriyle paylaştı.

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Düşme sonucu ayak parmaklarından birkaçı burkulan ve moraran Ulusoy bu görüntüyü fotoğrafladı ve üzerine de “Bu arada dünyanın en güzel ayaklarına nazar değdirdiniz! Düştüm, hale bakın… Yampirikler hasta, ona rağmen 40 dk. bisiklet 40 dk. fitness yapıldı” notunu düştü.
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Özge Ulusoy bu paylaşımının ardından gelen geçmiş olsun mesajlarına dönüş yapmayı da ihmal etmedi ve yeni bir fotoğraf karesinin üzerine “Geziyor bebişsu, iyi olacak tüm mesajlar için teşekkürler… Bu arada serçe kırık diyen çok olmuş ki bu beni üzer! Bu demek ki yampirikleri tanımamışsınız onlar zaten öyle şekilsizdi” yazdı.

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