MAGAZİN

Özge Ulusoy'dan Serpil Çakmaklı paylaşımı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2018 23:59 | Son Güncelleme

Model Özge Ulusoy bir dergi çekimi için gittiği Alaçatı'dan paylaştığı fotoğrafla bir Yeşilçam klasiğine göndermede bulundu.

Özge Ulusoy'dan Serpil Çakmaklı paylaşımı!

Hacı Sabancı ile evliliğin eşiğinden dönen bir ilişkiyi bitirdikten sonra kendisini yoğun iş temposuna veren ve pek çok projeyle takipçilerinin karşısına çıkan Özge Ulusoy, geride bıraktığımız gün bir derginin çekimleri için Alaçatı’ya gitti. Yapılan çekimlerden kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Ulusoy, aynı zamanda 1985 yılına ait ve başrollerinde Banu Alkan ve Serpil Çakmaklı’nın oynadığı ‘Bu İkiliye Dikkat’ adlı filmde de göndermede bulundu.

OZGE

Ulusoy tek başına verdiği pozu paylaşırken; “Bu ikiliye Dikkat 2018… Ama teklisi’ şeklinde bir not düştü. Aynı zamanda Ulusoy’un paylaşımına koyduğu hashtaglerde ‘Serpil Çakmaklı daima’ yazması da dikkatlerden kaçmadı.

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