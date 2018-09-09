MAGAZİN

Özge Ulusoy'dan ‘uzuv’ çıkışı: 'Takılacak başka uzuv kalmadıysa…'

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.09.2018 20:48 | Son Güncelleme

Model ve sunucu Özge Ulusoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisi hakkında çıkan haberleri böyle ti'ye aldı.

Özge Ulusoy'dan ‘uzuv’ çıkışı: 'Takılacak başka uzuv kalmadıysa…'

Geride bıraktığımız yaza göbek deliğiyle damga vuran ve normalden çok yukarıda olduğu yönünde haberlere konu olan Özge Ulusoy, bu haberlerin ateşi düşmeden bu defa ayaklarıyla gündeme gelmişti. Katıldığı bir ödül töreni sırasında çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaşan Ulusoy bir takipçisinin altına yaptığı yorumla şaşkına döndü.

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Ancak tıpkı göbek deliği vakasında olduğu gibi soğukkanlılığını koruyan Ulusoy hayranının yaptığı yoruma esprili bir yanıt vererek kendisiyle ne kadar barışık olduğunu ortaya koydu.

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HODRİ MEYDAN
Özge Ulusoy hakkında yapılan bu haberlerin unutulmasını beklemek yerine bu defa kendisi bir paylaşımda bulundu ve dirseğinin fotoğrafını paylaştı.

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özge ulusoy instagram

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