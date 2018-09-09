Özge Ulusoy'dan ‘uzuv’ çıkışı: 'Takılacak başka uzuv kalmadıysa…'

Geride bıraktığımız yaza göbek deliğiyle damga vuran ve normalden çok yukarıda olduğu yönünde haberlere konu olan Özge Ulusoy, bu haberlerin ateşi düşmeden bu defa ayaklarıyla gündeme gelmişti. Katıldığı bir ödül töreni sırasında çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaşan Ulusoy bir takipçisinin altına yaptığı yorumla şaşkına döndü.

Ancak tıpkı göbek deliği vakasında olduğu gibi soğukkanlılığını koruyan Ulusoy hayranının yaptığı yoruma esprili bir yanıt vererek kendisiyle ne kadar barışık olduğunu ortaya koydu.

HODRİ MEYDAN

Özge Ulusoy hakkında yapılan bu haberlerin unutulmasını beklemek yerine bu defa kendisi bir paylaşımda bulundu ve dirseğinin fotoğrafını paylaştı.





