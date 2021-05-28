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Özge Ulusoy estetik ameliyat oldu! 'İlk' dedi ama kimse inanmadı

28.05.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model ve sunucu Özge Ulusoy, ameliyat masasına yattı. Ulusoy, burnundan estetik operasyon geçirdi. Ulusoy'un paylaşımına yorum yağdı.

Özge Ulusoy estetik ameliyat oldu! 'İlk' dedi ama kimse inanmadı

Yaklaşık bir yıldır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, ameliyat oldu. Yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen Ulusoy, ilk kez estetik operasyon geçirdiğini söyledi.

Son görüntüsünü yayınlayan 38 yaşındaki Ulusoy, "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" dedi.

Ekran Alıntısı

Sık sık estetik haberleriyle gündem olan Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını yaptırdığını söyleyince ünül modele kimse inanmadı. Ulusoy'un paylaşımına yorum yağdı.

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"BOTOKS VE DOLGU VAR"

Ulusoy, daha önce "İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum" demişti.

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Özge Ulusoy
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
estetik olmayan yeri varmı acaba yüzünde
yaratığa bencedi

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