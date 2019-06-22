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Özge Ulusoy Instagram'dan paylaştı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 22.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

Şimdilerde bir televizyon kanalında sunuculuk yapan model Özge Ulusoy, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 'Hayatta en güzel şey kendini bilen temiz bir vicdan... Her zaman olduğu gibi ailem, sevdiklerim, sevenlerim ve dostlarımla gerçekle alakası olmayan tüm haksızlıkların üstesinden geliyorum gelmeye de devam edeceğim...' dedi.

Özge Ulusoy Instagram'dan paylaştı

Show TV'de Hayat Güzeldir adlı program sunan Özge Ulusoy, Instagram paylaşımıyla kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Paylaşımının altına, "Her zaman olduğu gibi bu sabah da şahane konuklarla Hayat Güzeldir dedik. Yarın sabah da yepyeni konuklarla devam edeceğiz. Hayatta en güzel şey kendini bilen temiz bir vicdan... Her zaman olduğu gibi ailem, sevdiklerim, sevenlerim ve dostlarımla gerçekle alakası olmayan tüm haksızlıkların üstesinden geliyorum gelmeye de devam edeceğim..." dedi.

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özge ulusoy instagram

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